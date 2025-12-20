Τσιάρας σε αγρότες: Ο διάλογος πράξη ευθύνης και όχι υποχώρηση - Τα μπλόκα δεν ωφελούν

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έκανε παρέμβαση το μεσημέρι του Σαββάτου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες, επισημαίνοντας πως «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν βοηθούν».

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ δυσκολεύουν την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών», υπογραμμίζει.

Ο κ. Τσιάρας σημειώνει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αγρότης και ότι οι δυσκολίες τους δεν υποτιμώνται.

Επιπλέον, αναφέρει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, δηλώνοντας ότι έχει καλυφθεί το 74% των αιτημάτων.

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά ενόψει των γιορτών» σημείωσε.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως στην «κυβέρνηση αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές δυσλειτουργίες δεκαετιών είναι δυσκολίες που δεν υποτιμώνται».

Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το

74% των αιτημάτων και προσέθεσε: Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου. Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση είναι εδώ «για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε

διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού».

Η δήλωση του Κώστα Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, ημέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών.

Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.

Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά -και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα:

το αυξημένο κόστος παραγωγής,

τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

τις διεθνείς αναταράξεις και

τις δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται.

Ακριβώς γι’ αυτό, η Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια - και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες- και επιδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε παρεμβάσεις

για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,

την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία, χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης,

την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και

χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης.

Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων.

Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου.

Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία.

Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις.

Από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμεμαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο,την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού.

Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό ,επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».

Στο «τραπέζι» η μείωση στο αγροτικό ρεύμα

Νωρίτερα σήμερα ο Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στη δύσκολη συγκυρία που, όπως ανέφερε, έχει δημιουργήσει πιεστικές συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα, τόνισε ξανά ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να σταθεί στο πλευρό των αγροτών και να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο μαζί τους.

«Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες», υπογράμμισε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές δυσκολίες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο έχει επιβαρυνθεί η παραγωγική διαδικασία και πόσο δύσκολο είναι για τους αγρότες να σταθούν στα πόδια τους», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να στηρίξει τους αγρότες.

Κόστος αγροτικής ενέργειας και αφορολόγητο πετρέλαιο

Ο υπουργός επισήμανε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 βρίσκονται προς εξέταση: τα 16 εξετάζονται ήδη, ενώ τα 4 παραμένουν στο τραπέζι της συζήτησης. Όπως ανέφερε, αρκετά ακόμη αιτήματα μπορούν να ληφθούν υπόψη, πάντα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Κεντρικά ζητήματα παραμένουν το κόστος του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, από το 2024 έχει καθοριστεί τιμή 9,3 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, ρύθμιση που αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, εξήγησε ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που προκύπτουν από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιστροφές φόρων μέσω της ΑΑΔΕ.

«Τα δύο βασικά ζητήματα που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής βρίσκονται στο τραπέζι με προσανατολισμό τη λύση», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ προς τον αγροτικό κόσμο, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού καταβλήθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Πρόσθεσε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές της τελευταίας πενταετίας, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς αύξηση ασφαλίστρων.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος διάρκειας 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, ωστόσο υπογράμμισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Παρά τη διαφωνία ορισμένων αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο, ο υπουργός επανέλαβε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισήμανε, ο διάλογος δεν περιορίζεται στην ικανοποίηση μεμονωμένων αιτημάτων, αλλά αφορά έναν συνολικό ανασχεδιασμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, με αξιοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου, του εκσυγχρονισμού, των νέων τεχνολογιών και της μέγιστης προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως η είσοδος της Ουκρανίας στην αγορά και οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι επηρεάζουν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Στόχος, όπως δήλωσε, είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα, για την αναδιοργάνωση του τομέα και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων.

«Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και να σχεδιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», ανέφερε.

