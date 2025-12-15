Λάρισα: Συνεδριάζουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα και τα νέα μέτρα του Υπουργείου
Συνεδρίαση των αγροτών πραγματοποιείται στη Λάρισα, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης του κλάδου
Στη Λάρισα πραγματοποιείται σήμερα (15/12) συνεδρίαση των αγροτών, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι αγρότες αναμένεται να εξετάσουν λεπτομερώς τα μέτρα και να συζητήσουν τις πιθανές επιπτώσεις τους στην παραγωγή και την οικονομική τους κατάσταση.
Η συγκέντρωση έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι παραγωγοί αναζητούν τρόπους να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της δουλειάς τους.
