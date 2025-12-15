Τσιάρας: «Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα για ελάχιστες εγγυημένες τιμές»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε σήμερα (15/12) ότι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι ελάχιστες εγγυημένες τιμές, ωστόσο, τόνισε πως «πραγματικά κρίμα να μη αξιοποιείται αυτή η ευκαιρία» αναφερόμενος στην πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα για συνάντηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι το αίτημα να μην μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ ισοδυναμεί με διατήρηση της σημερινής κατάστασης: Χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς πλήρη διαφάνεια και χωρίς πραγματική εικόνα των στοιχείων, όπως επεσήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η μοναδική δυνατότητα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν τιμούν κανέναν είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε, εξηγώντας ότι εκεί υπάρχει υψηλό επίπεδο διασταυρώσεων, ακόμη και μεταξύ Ε9 και δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ εξέφρασε την απορία του για τις αντιδράσεις κομμάτων.

Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε ότι τα 30 αιτήματα των αγροτών έφτασαν τελικά στο υπουργείο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εξετάζονται. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ορισμένα εξ αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι ελάχιστες εγγυημένες τιμές, σημειώνοντας ότι σε μια ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται μονομερώς.

Κάθε ενίσχυση πρέπει να είναι συμβατή με τους δημοσιονομικούς κανόνες και να λαμβάνει έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως συνέβη και με το πρόγραμμα αποζημιώσεων για την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, όπως σημείωσε.

Αντίθετα, στο τραπέζι μπορούν να βρεθούν –όπως είπε– ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το κόστος παραγωγής. Επιπλέον, επεσήμανε πως η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει για πρώτη φορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ αναγνώρισε προβλήματα στην εφαρμογή, τα οποία απέδωσε κυρίως σε λανθασμένα τιμολόγια. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων πετρελαίου βασίζεται σε δεδομένα του 2015, κάτι που δημιουργεί αδικίες και απαιτεί επανεξέταση.

Για το αγροτικό ρεύμα, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει παράταση του χαμηλού τιμολογίου πέραν της διετίας, επισημαίνοντας ότι τα 9,2 λεπτά / κιλοβατώρα είναι κάτω από το κόστος της ΔΕΗ, τη στιγμή που το οικιακό ρεύμα είναι στα 14 λεπτά / κιλοβατώρα και το βιομηχανικό στα 20 λεπτά / κιλοβατώρα.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προϊόντα, όπως το βαμβάκι (35 λεπτά) και το σιτάρι (18 λεπτά), με τιμές που καθιστούν δύσκολη τη βιωσιμότητα των παραγωγών. Ωστόσο, σχολίασε ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει και στις μεγάλες προκλήσεις: Τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη χρηματοδότηση, την είσοδο χωρών όπως η Ουκρανία και τις επικείμενες εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης.

Ο κ. Τσιάρας προειδοποίησε ότι η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς η ένταση των κινητοποιήσεων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την οικονομική δραστηριότητα, κάτι που «μπορεί να στραφεί τελικά και εναντίον των αγροτών».

«Είναι η στιγμή, εν όψει και των Χριστουγέννων, να δρομολογήσουμε μία διαφορετική εξέλιξη», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει εκτόνωση και ουσιαστικές λύσεις.

Αναφερόμενος στους κτηνοτρόφους και την ευλογιά, σημείωσε ότι η Ελλάδα δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη, έως 250 ευρώ ανά ζώο, ενώ συνολικά οι παρεμβάσεις –αποζημιώσεις θανάτου, ζωοτροφών και απώλειας εισοδήματος– ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ.

Για τον εμβολιασμό, τόνισε ότι πρόκειται για επιστημονικό ζήτημα, το οποίο χειρίζεται Εθνική Επιστημονική Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι καμία χώρα που εφάρμοσε εμβολιασμό δεν βγήκε οριστικά από το καθεστώς της ευλογιάς, με σοβαρές επιπτώσεις και στις εξαγωγές φέτας.

Ολοκληρώνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η συζήτηση και η εύρεση λύσης είναι μονόδρομος», τόσο για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου όσο και για την ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας συνολικά.

