Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Η κατάσταση με τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα.
Με αιχμή τα οικονομικά και θεσμικά τους αιτήματα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια απέστειλαν το απόγευμα της Κυριακής τη λίστα των διεκδικήσεών τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.
Επιπλέον οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.
Τέλος, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.
Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.
Κατάσταση
Σημείο
Περιοχή
Τύπος
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κοκκάρι – Σάμος
Βόρειο Αιγαίο
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Δικαστήρια Λάρισας
Θεσσαλία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ)
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μαλαχιά – Άργος
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός
Δ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Πράσινα Φανάρια (Θέρμη) – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Εξοχής – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες
Α. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Νέων Μουδανιών – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μπλόκο Ε65 (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
1ο χλμ Εγνατίας Οδού – Ηγουμενίτσα
Ήπειρος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πλατυκάμπου – Λάρισα
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ριζόμυλος – Παλαιά Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Χρυσούπολης (Νέστου) – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός 111
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία
Θεσσαλία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65
Φθιώτιδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Δερβενίου (Λαγκαδάς) – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Δοϊράνης – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Κήπων – Έβρος
Θράκη
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος
Θράκη
ΣΥΝΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία
Θράκη
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κιάτο – Πλευρικά Διόδια
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λούρος – Πρέβεζα
Ήπειρος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λιμάνι Μυτιλήνης – Μυτιλήνη
Βόρειο Αιγαίο
ΛΙΜΑΝΙ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα
Ήπειρος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ερυθρές (Κριεκούκι) – Αττική
Αττική
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Τούνελ Κατερίνης – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μεγάλα Χωράφια – Χανιά
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πύργου – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μαραθιάς – Αμαλιάδα
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Σπάρτης (Γέφυρα Μορέα)
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Παχιά Άμμος – Λασίθι
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Φανάρια Νικήτης – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Φίλιπποι – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Άρτας – Άρτα
Ήπειρος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κομπότι – Άρτα
Ήπειρος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σπερχειάδα – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Χανδρινού – Μεσσηνία
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ελασσόνα – Λάρισα
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κήρινθος – Μαντούδι
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος
Βόρειο Αιγαίο
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Σερβίων – Κοζάνη
Δ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Νέδας (Γιαννιτσοχώρι) – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μεσημέρι – Έδεσσα
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αντιγόνου – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Σταδίου – Τρίπολη
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Μεγαλόπολης – Αρκαδία
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μολάοι – Λακωνία
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Κερίου (Εθνικό Στάδιο)
Ιόνια Νησιά
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Αργοστολίου (Κόμβος Μαρίνου)
Ιόνια Νησιά
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Γλαύκου – Περιμετρική Πάτρας
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Αριδαίας – Αλμωπία
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Βαρικού – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Παραλίμνης – Γιαννιτσά
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Καλαμάτας (Τρίπολη)
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Καναλίων – Μαγνησία
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Διόδια)
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Καλαβρύτων
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Κεφαλαρίου – Δράμα
Α. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Πλατεία Δημαρχείου Ρόδου
Νότιο Αιγαίο
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διοικητήριο Καβάλας
Α. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Σελιανιτίκων – Αιγιάλεια
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κριτηρίου – Τύρναβος
Θεσσαλία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής – Καστοριά
Δ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Άμφισσας – Φωκίδα
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Σούδας – Χανιά
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αγίας Βαρβάρας – Ηράκλειο
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Γρεβενών (Εγνατία Οδός)
Δ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Νησελίου – Εγνατία Οδός (προς Βέροια)
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Γυψοχωρίου – Θεσσαλονίκης–Έδεσσας
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Μπλόκο Αλυσίδα (Δροσιά Πέλλας)
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σκύδρα – Περιφερειακός / Είσοδος Αριδαίας
Κ. Μακεδονία
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Αιγινίου (Είσοδος) – Πιερία
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Χαλκηδόνα – Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης
Κ. Μακεδονία
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διόδια Νεστάνης – Αρκαδία
Πελοπόννησος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Δασαρχείο Ρεθύμνης – Κατάληψη
Κρήτη
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Εγλυκάδας – Περιμετρική Πατρών
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Γέφυρα Μόρνου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Αμβρακία Οδός – Βόνιτσα
Δυτική Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Σχηματαρίου – Βοιωτία
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ιστιαία – Βόρεια Εύβοια
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αυλίδας – Εύβοια
Στερεά Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Ήπειρος
ΛΙΜΑΝΙ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Πέτα – Ιόνια Οδός
Ήπειρος
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Διόδια Αφιδνών – Αττική
Αττική
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Ριτσώνας – Βοιωτία
Στερεά Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κτίριο Αντιπεριφέρειας – Καβάλα
Α. Μακεδονία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Ισθμός Κορίνθου – Παλαιά Εθνική Οδός
Πελοπόννησος
ΤΟΠΙΚΟ