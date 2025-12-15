Μπλόκα αγροτών: Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόσκληση του Τσιάρα για διαπραγματεύσεις

Λίγες ώρες μετά την πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τα δεκάδες μπλόκα αγροτών ανά την Ελλάδα αρχίζουν να εκφράζουν τις πρώτες αντιδράσεις τους στην κίνηση της κυβέρνησης.

Στο μπλόκο του Πλατυκάμπου στη Λάρισα, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν με «επιφύλαξη» όσα ανήγγειλε το μεσημέρι ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας όμως ότι είναι «θετικό» και ένα «βήμα προς τον διάλογο» η κατανόηση της κυβέρνησης προς τα «δίκαια αιτήματά» τους.

Αντίστοιχες συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα στα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας.

Θετικά μηνύματα από τον Έβρο

Οι αγρότες στο τελωνείο Κήπων στον Έβρο, στα σύνορα με την Τουρκία, βλέπουν «θετικά μηνύματα» από τις δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα.

Οι αγρότες του νοτίου Έβρου βρίσκονται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα ανά τη χώρα, και θα πρέπει, όπως οι ίδιοι λένε, να παρθεί μία απόφαση με την πανελλαδική επιτροπή για να οργανωθούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με το Open, οι αγρότες «εν μέρει ικανοποιούνται» από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά όλα τα μέτρα χρειάζονται εξειδίκευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, εκφράζουν απογοήτευση καθώς δεν άκουσαν τίποτα για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας και το μέλλον της τα επόμενα χρόνια.

Περίπλοκη εικόνα στα μπλόκα της Μακεδονίας

Στην κεντρική Μακεδονία δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των αγροτών, ενώ οι συνελεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην πλειοψηφία τους, σύμφωνα με το Mega, τα μπλόκα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας βλέπουν στο κάδρο μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι ικανοποιημένοι σε κάποια σημεία, αλλά τις λεπτομέρειες θα τις αποφασίσουν εντός των επόμενων ημερών.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης «βρήκαν μία πρώτη θετική ανάγνωση στα όσα άκουσαν σήμερα από τον υπουργό».

Μπλόκο Μαλγάρων: «Ασπιρίνες» και «επικοινωνιακό τρικ» οι δηλώσεις Τσιάρα

Οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισαν «ασπιρίνες» τις ανακοινώσεις του υπουργού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες έκαναν λόγο για «επικοινωνιακό τρικ» του υπουργού Κώστα Τσιάρα, βάζοντας στο τραπέζι τον επ' αόριστον αποκλεισμό της εθνικής οδού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν για τα επεισόδια κατά τη διάρκεια της πρώτης κινητοποίησης των παραγωγών, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

«Ακούσαμε γενικόλογα»

Οι αγρότες αναγνωρίζουν μεν ότι η κυβέρνηση «βλέπει» πλέον τα δίκαια όπως λένε αιτήματά τους, αλλά τους απαντά με ασάφεια στα βασικά ζητήματα. «Ακούσαμε γενικόλογα, μια δήλωση χωρίς σαφείς δεσμεύσεις», ήταν το κλίμα από σχεδόν όλα μπλόκα που βρίσκονται απλωμένα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, η οριστική απάντηση των αγροτών προς την κυβέρνηση από όλα τα μπλόκα αναμένεται μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (15/12).

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσιάρα

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής , μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών, την ενέργεια , με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα , και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία στον ΕΛΓΑ , με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.-

Μαρινάκης για αγρότες: Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «στις 3 το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις ο κ. Τσιάρας για να βάλει ένα πλαίσιο στα αιτήματα που έχουν αποστείλει οι αγρότες. Υπάρχουν αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και άλλα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω περιορισμών της ΕΕ. Στόχος είναι να δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά πάντα στο μέτρο του λογικού και του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε τη λογική των ανέξοδων υποσχέσεων»

Για τις συνέπειες είπε: «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Πρέπει να υπάρχουν όρια όπως περιγράφονται από το νόμο». «Δεν μπορεί όποια κινητοποίηση να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας».

«Υπάρχουν αιτήματα όπως οι εγγυημένες τιμές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων», πρόσθεσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. «Αν τα λεφτά δίνονταν με την λογική των κομμάτων στη Βουλή θα είχαμε πτωχεύσει δέκα φορές», απάντησε σε άλλο σχετικό ερώτημα.

Διαβάστε επίσης