Μπλόκα αγροτών: Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων
Οι αγρότες συζητούν τη νέα πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση
Κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων εδώ και λίγη ώρα, λόγω του αγροτικού μπλόκουστο σημείο.
Οι αγρότες έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα ειναι επ’ αόριστον κλειστό, προκειμένου να συζητήσουν μεταξύ τους τη νέα πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.
