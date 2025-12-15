Μπλόκα αγροτών: Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων

Κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων εδώ και λίγη ώρα, λόγω του αγροτικού μπλόκουστο σημείο.

Οι αγρότες έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα ειναι επ’ αόριστον κλειστό, προκειμένου να συζητήσουν μεταξύ τους τη νέα πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

