Οριστικό και αμετάκλητο: Χριστούγεννα με αγροτικά μπλόκα - Πώς θα γίνουν τα ταξίδια με τα ΙΧ

Η απόφαση πάρθηκε και τα Χριστούγεννα θα γίνουν με τρακτέρ στους δρόμους

Δημήτρης Δρίζος

Είναι πλέον οριστικό. Χριστούγεννα με αγροτικά μπλόκα θα κάνουμε φέτος καθώς οι συντονιστικές επιτροπές αποφάσισαν σε όλη την Ελλάδα να παραμείνουν τα τρακτέρ στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, οι διελεύσεις των εκδρομέων για τις γιορτές θα πραγματοποιείται από δυο λωρίδες και θα αφορά μόνο τα ΙΧ και όχι τα φορτηγά. Για τον λόγο αυτό οι αγρότες καλούν την Τροχαία σε συνεννόηση ώστε να γίνει ομαλά η μετακίνηση των εκδρομέων για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Η απόφαση θα ισχύσει από την προσεχή Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου.

Αγροτικά μπλόκα: Πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και μέσα στις γιορτές, επιμένοντας στα αιτήματά τους και οργανώνοντας για το Σαββατοκύριακο κινήσεις που συνδυάζουν πίεση προς την κυβέρνηση με διευκολύνσεις προς τους πολίτες.

Σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται άνοιγμα διοδίων, ενώ σε άλλες οι δρόμοι παραμένουν ισχυροί αποκλεισμοί.

Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, επίκεντρο των κινητοποιήσεων παραμένει ο κόμβος της Νίκαιας στη Λάρισα. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 14:00, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Σκοπεύουν μάλιστα να μοιράσουν αγροτικά προϊόντα, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα των χαμηλών τιμών και του κόστους παραγωγής. Την ίδια ώρα οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές.

Παράλληλα, στην περιοχή του Πλατυκάμπου έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο παρέμβαση στα διόδια Ευαγγελισμού, επίσης με άνοιγμα μπαρών.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας τονίζουν ότι δεν σκοπεύουν να ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες των γιορτών, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι θα επανεκτιμήσουν τη στάση τους μετά τα Χριστούγεννα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σκληρότερων κινήσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΑ Ε65 ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Βόρεια Ελλάδα

Η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, καθώς σε ορισμένα σημεία οι αποκλεισμοί είναι έντονοι και με διάρκεια. Στα Μάλγαρα και τα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας παραμένουν κλειστά, με τον σχεδιασμό αυτό να διατηρείται μέχρι την Τρίτη, γεγονός που σημαίνει ότι και το Σαββατοκύριακο η διέλευση δεν θα επιτρέπεται. Στους Ευζώνους συνεχίζεται το καθημερινό τετράωρο κλείσιμο από τις 06:00 έως τις 10:00, μέτρο που ισχύει και για το διήμερο.

Στο Δερβένι παραμένουν οι ωριαίοι αποκλεισμοί, ενώ για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου οι μπάρες θα ανοίξουν από τις 12:00 έως τις 15:00 για να διευκολυνθούν οι οδηγοί. Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες δηλώνουν ότι θα μείνουν στο μπλόκο, χωρίς όμως να κινηθούν προς αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στη Σιάτιστα, το μπλόκο έχει ενισχυθεί με μεγάλη συμμετοχή αγροτών και μηχανημάτων. Για το Σαββατοκύριακο έχει αποφασιστεί άνοιγμα διοδίων σε Ξηρολίμνη, Σιάτιστα και Πολύμυλο, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών, με τους αγρότες να μεταθέτουν τις πιο «σκληρές» κινήσεις, όπως τον 24ωρο αποκλεισμό φορτηγών, για μετά το Σαββατοκύριακο.

Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικά στη θέση Χαλίκι, όπου τα μπλόκα στην Ιόνια Οδό και την Ολυμπία Οδό συνεχίζονται. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν ακόμη και στις γιορτές, ενώ αναφέρουν ότι τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά. Για το Σάββατο προαναγγέλλεται ειδική κίνηση «υπέρ των πολιτών», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Στερεά Ελλάδα

Στην Εύβοια, που επίσης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ροή προς τη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, οι αγρότες της Χαλκίδας έχουν αποφασίσει νέο κλείσιμο της υψηλής γέφυρας το Σάββατο από τις 18:00 έως τις 20:00, μαζί με τις παρακαμπτήριες οδούς. Για την Κυριακή σχεδιάζεται μετάβαση στα διόδια Αφιδνών, όπου θα σηκωθούν οι μπάρες για ελεύθερη διέλευση. Ήδη ετοιμάζονται και πιο έντονες κινητοποιήσεις για τις αρχές της εβδομάδας.

