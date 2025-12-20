Μαξίμου προς αγρότες: «Υπό διαπραγμάτευση μόνο 4 αιτήματα - Τα περισσότερα τα έχουμε ικανοποιήσει»

Σκληραίνει την στάση της η κυβέρνηση απορρίπτοντας 7 από τα αιτήματα των αγροτών ως μαξιμαλιστικά

Κώστας Τσιτούνας

Κώστας Τσιτούνας
AP
Με τα μπλόκα τον αγροτών να κορυφώνονται και το ενδεχόμενο μιας συνάντησης να απομακρύνεται συνεχώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι σκληραίνει τη στάση της, αν και δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους αγρότες.

Κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν κατηγορηματικά 7 από τα αιτήματα των αγροτών θεωρώντας ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν για δύο βασικούς λόγους:
1ον. Θα τινάξουν στον αέρα τον προϋπολογισμό
2ον. Είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά η κυβέρνηση διαχωρίζει τους αγρότες σε αυτούς που είναι στα μπλόκα αλλά και στους υπόλοιπους που ενδεχομένως δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όχι μόνο στους αγρότες των μπλόκων», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στον προϋπολογισμό στη Βουλή, έθεσε ως στόχο της 3ης θητείας του την ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα.

Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Ποια αιτήματα απορρίπτονται

1. Να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Όχι, το αίτημα αυτό δεν γίνεται αποδεκτό

2.Κατώτατες εγγυημένες τιμές

Το αίτημα δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά, για αυτό υπάρχουν και οι επιδοτήσεις

3.Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί σε όλη την ΕΕ

4.Να σταματήσουν οι εισαγωγές

Οι εισαγωγές σε μία ελεύθερη αγορά είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης

5.Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Ανέφικτο το μέτρο δημοσιονομικά, κοστίζει 3,6 δισ.

6.Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ ενώ αντιτίθεται η επιστημονική κοινότητα

7. Πλήρης αποζημίωση για θανατώσεις λόγω ευλογιάς

Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα είναι έως 250€, όταν η υψηλότερη στην ΕΕ είναι 90€.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος έχουν ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ, επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. Πρόκειται λοιπόν για αύξηση των επιδοτήσεων κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, τα οποία θα στηρίξουν τους πραγματικούς αγρότες.
Σημειώνεται επίσης ότι σήμερα πιστώθηκαν 26,9 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν λόγω της έξαρσης της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων. Η ενίσχυση αφορά εκτροφείς που προέβησαν σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025. Συνολικά καλύπτονται 2.106 εκμεταλλεύσεις και 425.559 ζώα. Ψηφίστηκε, επίσης, τροπολογία για την αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών για εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η κυβέρνηση εξαρχής ήταν και παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ώστε να ικανοποιηθούν δικαιολογημένα αιτήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Λέει όμως «όχι» στην παρατεταμένη ταλαιπωρία των πολιτών, ειδικά εν μέσω εορταστικής περιόδου, κατά την οποία πρέπει να διασφαλίζονται ασφαλείς μεταφορές. Και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει έναντι μαξιμαλιστικών θέσεων και επιλογών που είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

