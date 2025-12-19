Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην επαρχία λόγω των μπλόκων - Βίντεο

Μποτιλιαρίσματα σε μικρές πόλεις της επαρχίας προκάλεσαν τα μπλόκα την Παρασκευή (19/12), καθώς οι αγρότες κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα με τον αποκλεισμό και παρακαμπτήριων οδών για λίγες ώρες.

Στην Αλίαρτο, όπως φαίνεται και στον χάρτη, η κίνηση είναι στο «κόκκινο», ενώ υπάρχει αναφορά και για τροχαίο ατύχημα.

Λίγες ώρες νωρίτερα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωσε την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με νταλίκες να περνάνε μέσα από την κωμόπολη.

Την ίδια ώρα στη Χαλκίδα οι αγρότες πρόκειται να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας στις 19:00, σύμφωνα με το evia online. Ήδη στους δρόμους της πόλης παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην παλαιά γέφυρα.

Στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου οι αγρότες έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στη γέφυρα στη γέφυρα του Αξιού και στη Χαλάστρα.

Διαβάστε επίσης