Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα - Τι ώρα θα ανοίξουν οι παρακαμπτήριες σε επτά σημεία της χώρας 

Newsbomb

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Eπιμέλεια:Παύλος Μεθόδιος, Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σε ενίσχυση των μπλόκων προχωρούν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζοντας διευκολύνσεις για τους πολίτες ενόψει των εορτών. Τα τρακτέρ παραμένουν σταθερά στα σημεία των κινητοποιήσεων, με στοχευμένους και κατά τόπους αποκλεισμούς δρόμων και παρακαμπτηρίων.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τέσσερα συνεχόμενα 24ωρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στον Πλατύκαμπο, διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στην Εθνική όσο και στην παρακαμπτήρια οδό έως τις 19:00, προκαλώντας αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Στις 17:00 άνοιξε ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά όπως αποφάσισαν οι αγρότες οι οποίοι στις 13:00 είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού μόνο για τα φορτηγά.

Για σήμερα, Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον συμβολικοί αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων στα εξής σημεία και χρονικά διαστήματα:

Κάστρο: 16:00 – 19:00

Αταλάντη: 14:00 – 17:00

Μπράλος: 14:00 – 17:00

Μικροθήβες: 15:00 – 18:00

Νίκαια Λάρισας: 16:00 – 19:00

Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας: 18:00 – 21:00

Αγγελόκαστρο: 20:00 – 21:00

Ανοιχτή παραμένει η διέλευση σε Θήβα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, με τους αγρότες να έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τι έχουν αποφασίσει οι αγρότες για τις γιορτές

Παρά τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών τις ημέρες των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, θα συνεχίσουν τις δράσεις τους χωρίς συνολικό άνοιγμα όλων των μπλόκων, ωστόσο θα παρέχουν διευκολύνσεις στους ταξιδιώτες.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα παραμένουν ανοιχτές, επιτρέποντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων, τόσο για όσους αναχωρούν όσο και για εκείνους που επιστρέφουν στις οικογένειές τους.

αγρότες Πρέβεζα τρακτέρ

Από κινητοποίηση αγροτών της Πρέβεζας

Eurokinissi

Το πρόγραμμα πριν τα Χριστούγεννα

Για το διάστημα από σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, έως και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων. Τις πρωινές ώρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση στους δρόμους, ώστε να διευκολύνονται μετακινήσεις πολιτών για επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις.

Από τις 14:00 και μετά, προβλέπονται μαζικοί αλλά περιορισμένης διάρκειας αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών, με στόχο την άσκηση πίεσης χωρίς γενικευμένο μπλοκάρισμα. Το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες έχουν αποφασίσει το άνοιγμα των διοδίων, ενώ από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και μετά οι δρόμοι θα είναι σε γενικές γραμμές ανοιχτοί, διευκολύνοντας τις εορταστικές μετακινήσεις προς και από την περιφέρεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης - Εντυπωσιακό πλήγμα του Κιέβου - Με αντίποινα απειλεί ο Πούτιν

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για bullying σε 14χρονο - Τον ανάγκασαν να γονατίσει και τον έβγαζαν βίντεο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μαρτυρικός ο θάνατος του δίχρονου Εμίλ - Το χτύπημα στο κεφάλι

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της θα πρέπει να εφαρμόσει η Shein - Απόφαση δικαστηρίου

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος κατασπάραξε 10χρονο αγόρι μπροστά στους φίλους του - Σκληρό βίντεο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη 100 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα - Φωτογραφίες

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Ταϊπέι - Βίντεο

16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το πλοίο που μετέφερε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κοκαΐνη - Κατασχέθηκαν 4,1 τόνοι

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Διαμαρτύρεται για τους αγρότες αλλά δεν ψηφίζει βασικά προαπαιτούμενα

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για ΕΠΟ: «Τα συγχαρητήρια θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισε και η παρακαμπτήριος στον Πλατύκαμπο - Ένταση από τους οδηγούς που δεν πρόλαβαν να περάσουν - «Χάσατε το δίκιο σας»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κρυονέρι έως Μεταμόρφωση - Αργές ταχύτητες σε Κηφισίας και Ποσειδώνος

16:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το Αλγέρι έως την Εσπερία - Τα βαρομετρικά που θα έρθουν στη χώρα μας έως τα Χριστούγεννα

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα έπειτα από παράσυρση από φορτηγό

16:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* με άρωμα… Χριστουγέννων από την Novibet!

16:23WHAT THE FACT

Πρόταση σταθμός: Αν η αργία πέφτει Σαββατοκύριακο να μετατίθεται μέσα στην εβδομάδα

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι χριστουγεννιάτικες κάρτες που έστελνε ο Χίτλερ - Εντοπίστηκαν μέσα σε μυστικό ημερολόγιο ναζί φίλου του

16:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» μοίρασαν χαμόγελα, δώρα και στιγμές χαράς στο Νοσοκομείο Μητέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

16:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξώδικο στον Μαζωνάκη έστειλε επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων - Τι υποστηρίζει - Δείτε τη πεντασέλιδη εξώδικη δήλωση

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αναβλύζει αίμα από το έδαφος από σημείο όπου έχουν θαφτεί αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μαρτυρικός ο θάνατος του δίχρονου Εμίλ - Το χτύπημα στο κεφάλι

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το πλοίο που μετέφερε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κοκαΐνη - Κατασχέθηκαν 4,1 τόνοι

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

15:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες πληρωμών

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

16:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το Αλγέρι έως την Εσπερία - Τα βαρομετρικά που θα έρθουν στη χώρα μας έως τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ