Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

Eπιμέλεια:Παύλος Μεθόδιος, Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σε ενίσχυση των μπλόκων προχωρούν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζοντας διευκολύνσεις για τους πολίτες ενόψει των εορτών. Τα τρακτέρ παραμένουν σταθερά στα σημεία των κινητοποιήσεων, με στοχευμένους και κατά τόπους αποκλεισμούς δρόμων και παρακαμπτηρίων.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τέσσερα συνεχόμενα 24ωρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στον Πλατύκαμπο, διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στην Εθνική όσο και στην παρακαμπτήρια οδό έως τις 19:00, προκαλώντας αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή.

Στις 17:00 άνοιξε ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά όπως αποφάσισαν οι αγρότες οι οποίοι στις 13:00 είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού μόνο για τα φορτηγά.

Για σήμερα, Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον συμβολικοί αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων στα εξής σημεία και χρονικά διαστήματα:

Κάστρο: 16:00 – 19:00

Αταλάντη: 14:00 – 17:00

Μπράλος: 14:00 – 17:00

Μικροθήβες: 15:00 – 18:00

Νίκαια Λάρισας: 16:00 – 19:00

Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας: 18:00 – 21:00

Αγγελόκαστρο: 20:00 – 21:00

Ανοιχτή παραμένει η διέλευση σε Θήβα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, με τους αγρότες να έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τι έχουν αποφασίσει οι αγρότες για τις γιορτές

Παρά τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών τις ημέρες των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, θα συνεχίσουν τις δράσεις τους χωρίς συνολικό άνοιγμα όλων των μπλόκων, ωστόσο θα παρέχουν διευκολύνσεις στους ταξιδιώτες.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα παραμένουν ανοιχτές, επιτρέποντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων, τόσο για όσους αναχωρούν όσο και για εκείνους που επιστρέφουν στις οικογένειές τους.

Από κινητοποίηση αγροτών της Πρέβεζας Eurokinissi

Το πρόγραμμα πριν τα Χριστούγεννα

Για το διάστημα από σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, έως και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων. Τις πρωινές ώρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση στους δρόμους, ώστε να διευκολύνονται μετακινήσεις πολιτών για επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις.

Από τις 14:00 και μετά, προβλέπονται μαζικοί αλλά περιορισμένης διάρκειας αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών, με στόχο την άσκηση πίεσης χωρίς γενικευμένο μπλοκάρισμα. Το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες έχουν αποφασίσει το άνοιγμα των διοδίων, ενώ από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και μετά οι δρόμοι θα είναι σε γενικές γραμμές ανοιχτοί, διευκολύνοντας τις εορταστικές μετακινήσεις προς και από την περιφέρεια.

