Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, επιμένοντας στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Κατά διαστήματα προχωρούν σε προσωρινούς αποκλεισμούς παραδρόμων, ενώ παράλληλα απευθύνουν μήνυμα προς την κοινωνία ότι θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις ενόψει των εορτών, διατηρώντας ανοιχτά τα διόδια.

Έκλεισε και η παρακαμπτήριος στον Πλατύκαμπο στην Λάρισα. Σύμφωνα με το Mega επικράτησε ένταση από τους οδηγούς που δεν πρόλαβαν να περάσουν.

Μάλιστα ένας πολίτης ακούγεται να λέει στους αγρότες «χάσατε το δίκιο μας» με έναν αγρότη να του απαντά «το χάσαμε από όταν μας πέταξαν στον δρόμο».

Στα σημεία των μπλόκων έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 20.000 τρακτέρ και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση υποχώρησης. Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει, τονίζοντας πως όσοι επιθυμούν άμεσο διάλογο είναι ελάχιστοι, καθώς ζητούν πρώτα συγκεκριμένες και απτές δεσμεύσεις.

Για σήμερα, Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί συμβολικοί αποκλεισμοί σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δύναμη και τις δυνατότητές του.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες απέκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα για τέσσερα συνεχόμενα 24ωρα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.
Στον Πλατύκαμπο διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στην Εθνική όσο και στην παρακαμπτήριο έως τις 19:00.

Σήμερα προγραμματίζονται επίσης αποκλεισμοί στα εξής σημεία:


Κάστρο: 16:00 – 19:00


Αταλάντη: 14:00 – 17:00


Μπράλος: 14:00 – 17:00


Μικροθήβες: 15:00 – 18:00


Νίκαια Λάρισας: 16:00 – 19:00


Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας: 18:00 – 21:00


Αγγελόκαστρο: 20:00 – 21:00


Ανοιχτή παραμένει η διέλευση σε Θήβα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Ρυθμίσεις για τις γιορτές

Κατά τη διάρκεια των εορτών, η κυκλοφορία θα είναι ελεύθερη από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, καθώς και από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ, σημειώθηκαν εντάσεις με οδηγούς που δεν πρόλαβαν να διέλθουν πριν τους αποκλεισμούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έκλεισε και η παρακαμπτήρια οδός.

