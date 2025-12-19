Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»

Συγγενείς θυμάτων αποδίδουν στην Αστυνομία την ταλαιπωρία που πέρασαν για να φτάσουν στην Λάρισα εν όψει της δίκης για τα βίντεο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών

Newsbomb

Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οργή εξέφρασαν δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών για την ταλαιπωρία που υπέστησαν στην προσπάθεια να ταξιδέψουν στη Λάρισα για τη σημερινή (19/12) δικάσιμο αναφορικά με την υπόθεση των βίντεο της αμαξοστοιχίας.

Από νωρίς το πρωί, καταγγέλθηκε πως η Αστυνομία ήταν εκείνη που έβαλε εμπόδια στη διέλευση και όχι οι αγρότες, οι οποίοι είχαν λάβει απόφαση από την Πέμπτη να αφήσουν δικηγόρους και συγγενείς να περάσουν από τα μπλόκα.

Στη Λάρισα βρέθηκαν ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Ασλανίδης και άλλοι συγγενείς θυμάτων.

Ο κ. Ρούτσι σημείωσε ότι «πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη.

Μαζί μέχρι τέλους, έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελούν, να χαμογελούν και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι. Αν μας είχαν πλησιάσει, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει».

Ο Παύλος Ασλανίδης ευχαρίστησε τους αγρότες «που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη».

Η δικηγόρος θυμάτων, Μαίρη Χατζηκωνσταντή, υπογράμμισε «παρότι εδώ και μία εβδομάδα είχαμε τις απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος θα είναι ανοιχτός από τα αγροτικά μπλόκα, δυστυχώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντί να έχει εναρμονίσει στις αποφάσεις των αγροτών, δηλαδή την ανοιχτή λωρίδα που υπήρχε, τις δικές του οδηγίες, και να μας αφήσει να περάσουμε, χρειάστηκε από αξημέρωτα να φωνάζουμε και να μαλώνουμε, οι περισσότεροι πήγαν από παρακαμπτήριους.

Μίλησα με αγρότες στα Μάλγαρα και με διαβεβαίωσαν και το είδα και δια ζώσης ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, απλά δεν φρόντισε το υπουργείο να ενημερωθεί και να βάλεις κώνους στο σημείο. Το ίδιο συνέβη στην Κατερίνη και πήρα το “100” και κανείς δεν ήταν ενήμερος. Υπήρξε μπάχαλο. Η δίκη ξεκινάει και δεν έχω δει να έχουν έρθει μέσα συγγενείς, τι πρέπει να έχουν διαπιστευτήρια για να έρθουν οι συγγενείς; Δεν ήταν το πρόβλημα με τους αγρότες, αλλά με την Αστυνομία».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε με drones πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Δέσποινα Τσαγγάρη πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Οικογένεια μετέφερε νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε με 159 «ναι» το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

13:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς ίντερνετ

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα για διαφθορά στη Γαλλία: Η κυβέρνηση στηρίζει την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί

13:26LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν βρήκα τη δύναμη να τoν καταγγείλω»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο, τον έβαλαν να γονατίσει και ανέβασαν βίντεο στα social media

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Οικογένεια μετέφερε νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ