Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»

Οργή εξέφρασαν δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών για την ταλαιπωρία που υπέστησαν στην προσπάθεια να ταξιδέψουν στη Λάρισα για τη σημερινή (19/12) δικάσιμο αναφορικά με την υπόθεση των βίντεο της αμαξοστοιχίας.

Από νωρίς το πρωί, καταγγέλθηκε πως η Αστυνομία ήταν εκείνη που έβαλε εμπόδια στη διέλευση και όχι οι αγρότες, οι οποίοι είχαν λάβει απόφαση από την Πέμπτη να αφήσουν δικηγόρους και συγγενείς να περάσουν από τα μπλόκα.

Στη Λάρισα βρέθηκαν ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Ασλανίδης και άλλοι συγγενείς θυμάτων.

Ο κ. Ρούτσι σημείωσε ότι «πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη.

Μαζί μέχρι τέλους, έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελούν, να χαμογελούν και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι. Αν μας είχαν πλησιάσει, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει».

Ο Παύλος Ασλανίδης ευχαρίστησε τους αγρότες «που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη».

Η δικηγόρος θυμάτων, Μαίρη Χατζηκωνσταντή, υπογράμμισε «παρότι εδώ και μία εβδομάδα είχαμε τις απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος θα είναι ανοιχτός από τα αγροτικά μπλόκα, δυστυχώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντί να έχει εναρμονίσει στις αποφάσεις των αγροτών, δηλαδή την ανοιχτή λωρίδα που υπήρχε, τις δικές του οδηγίες, και να μας αφήσει να περάσουμε, χρειάστηκε από αξημέρωτα να φωνάζουμε και να μαλώνουμε, οι περισσότεροι πήγαν από παρακαμπτήριους.

Μίλησα με αγρότες στα Μάλγαρα και με διαβεβαίωσαν και το είδα και δια ζώσης ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, απλά δεν φρόντισε το υπουργείο να ενημερωθεί και να βάλεις κώνους στο σημείο. Το ίδιο συνέβη στην Κατερίνη και πήρα το “100” και κανείς δεν ήταν ενήμερος. Υπήρξε μπάχαλο. Η δίκη ξεκινάει και δεν έχω δει να έχουν έρθει μέσα συγγενείς, τι πρέπει να έχουν διαπιστευτήρια για να έρθουν οι συγγενείς; Δεν ήταν το πρόβλημα με τους αγρότες, αλλά με την Αστυνομία».