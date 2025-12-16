Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν

«Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ», τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, στον απόηχο των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με πιθανή πολιτική κίνηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις.

Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία”, που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης.

Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

Διαβάστε επίσης