Δημοσκόπηση MRB: Πώς βλέπουν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Το 20,9% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 73,2%, τάσσεται αρνητικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB.

Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα καταγράφεται οριακή μείωση των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε ποσοστό 26,1%, οι ερωτηθέντες της δημοσκόπησης απαντούν ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα λειτουργήσει θετικά στην εικόνα του, ενώ το 44,2% αρνητικά.

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές απαντήσεις είναι στο 15,1% έναντι 63,3%. Διαχρονικά, καταγράφεται μια σταθερότητα στα ποσοστά του πρώην πρωθυπουργού.

Καλύτερα είναι τα ποσοστά για τη Μαρία Καρυστιανού. Το 54,6% των ερωτηθέντων έχουν θετική άποψη για την έως τώρα παρουσία και τις ενέργειές της, έναντι 30,9% που έχουν αρνητική.

Άνοδος καταγράφεται στα ποσοστά των πολιτών που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού. Το 36,5% απαντά πως είναι πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης και για τους αναποφάσιστους.

Πώς κρίνουν οι αναποφάσιστοι τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε κορυφαία θέματα της επικαιρότητας;

Στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, το 26,9% των αναποφάσιστων της έρευνας απαντά να γίνουν όσες εκλογές χρειαστούν.

Ποσοστό 68,1% πιστεύει πως υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Το αίτημα δημιουργίας νέων κομμάτων είναι υψηλό στο εσωτερικό όλων των κομμάτων.

Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστό 70,4% αποκρίνονται πως καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι 10,4% που απαντούν «κανένας».