Μπλόκα αγροτών αλά... γαλλικά: Κοπριά και λάχανα έξω από το σπίτι του Μακρόν - Βίντεο

Αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους μπροστά από την κατοικία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λε Τουκέ, στη βόρεια Γαλλία, όπου άφησαν ένα φέρετρο όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως "RIP Agri" και «Όχι στη Mercosur»

Μπλόκα αγροτών αλά... γαλλικά: Κοπριά και λάχανα έξω από το σπίτι του Μακρόν - Βίντεο
BFMTV/X
ΚΟΣΜΟΣ
Τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν οι αγρότες στη Γαλλία, με διαμαρτυρία να λαμβάνει χώρα έξω από το σπίτι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, όπου και πέταξαν κοπριά και λάχανα.

H γαλλική κυβέρνηση απηύθυνε σήμερα έκκληση για μια χριστουγεννιάτικη εκεχειρία με τους αγρότες που διαδηλώνουν, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλεισμών δρόμων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, μια απόφαση που σύμφωνα με την κυριότερη συνδικαλιστική ένωση εξαρτάται από την απάντηση του πρωθυπουργού στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες στήνουν μπλόκα, ρίχνουν όγκους κοπριάς και διαδηλώνουν στη Γαλλία για πάνω από μία εβδομάδα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης της νόσου οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή και για την εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur.

Αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους νωρίτερα σήμερα μπροστά από την κατοικία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λε Τουκέ, στη βόρεια Γαλλία, όπου άφησαν ένα φέρετρο όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως "RIP Agri" και «Όχι στη Mercosur».

Στο μεταξύ, στην πόλη Αβινιόν, στο νότιο τμήμα της χώρας, αγρότες πέταξαν πατάτες σε δημόσια κτίρια.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως η πολιτική της κυβέρνησης να θανατώνει ένα ολόκληρο κοπάδι όταν εντοπίζεται η νόσος οζώδους δερματίτιδας είναι υπερβολική και σκληρή. Υποστηρίζουν, επίσης πως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η υπογραφή της οποίας αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο, θα επιτρέψει τις μαζικές εισαγωγές προϊόντων που δεν πληρούν τα γαλλικά πρότυπα.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί συναντήσεις με τις κυριότερες αγροτικές ενώσεις. Ο επικεφαλής του συνδικάτου FNSEA, του μεγαλύτερου της χώρας, είπε πως ο Λεκορνί δεσμεύτηκε να στείλει μια επιστολή έως απόψε το βράδυ με απαντήσεις σε μια γκάμα αγροτικών ζητημάτων.

«Αυτή η επιστολή θα είναι αποφασιστικής σημασίας», υπογράμμισε, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της FNSEA Αρνό Ρουσό, προσθέτοντας πως η συνδικαλιστική ένωση θα λάβει τότε μια απόφαση σχετικά με την αναστολή ή όχι των κινητοποιήσεων.

Οι ενώσεις Coordination Rurale και Confederation Paysanne, που ηγούνται των αποκλεισμών, ανέφεραν πως θα επιτρέψουν στους αγρότες σε κάθε περιφέρεια να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι», δήλωσε ο Στεφάν Γκαλέ, εκπρόσωπος Τύπου της Confederation Paysanne, μετά τη συνάντησή του με τον Λεκορνί.

«Η απόφαση θα ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, όμως θα σας πω αυτό: δεν μπορούμε να άρουμε τους αποκλεισμούς».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ένωσης Young Farmers Πιερίκ Ορέλ είπε πως τα μέλη της θα εφαρμόσουν μια εκεχειρία για τα Χριστούγεννα.

Πάντως, η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί περαιτέρω αποκλεισμούς και θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο.

