Γαλλία: Μαρτυρικός ο θάνατος του δίχρονου Εμίλ - Το χτύπημα στο κεφάλι

Δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή του και τον εντοπισμό της σορού του μήνες αργότερα, αποκαλύπτεται η ακριβής αιτία θανάτου του δίχρονου Εμίλ Σολέιλ, η υπόθεση του οποίου εξακολουθεί να στοιχειώνει τη Γαλλία.

Ο μικρός είχε εξαφανιστεί από το γαλλικό χωριό Haut-Vernet, όπου βρισκόταν διακοπές στους παππούδες του, στις 8 Ιουλίου 2023 και παρά την εκτεταμένη αναζήτησή του, δεν βρέθηκε.

Τα λείψανά του ανακαλύφθηκαν σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, από έναν πεζοπόρο, μόλις 1,7 χιλιόμετρα από το χωριό.

Τώρα αποκαλύπτεται η τελική έκθεση των εμπειρογνωμόνων και σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η ανάλυση των οστών αποκάλυψε τραύμα στην περιοχή του δεξιού ζυγωματικού οστού.

Η κύρια υπόθεση της νέας έκθεσης είναι ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από ένα σκόπιμο χτύπημα που προκάλεσε «βίαιο τραύμα στο πρόσωπο», πιθανώς με κάποιο αντικείμενο.

Επιπλέον, οι εξετάσεις γύρης και εντόμων αποκάλυψαν ότι το σώμα του παιδιού είχε διατηρηθεί «για πολλούς μήνες σε έναν κλειστό χώρο, προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι πολύ αεροστεγές».

Μέρη που ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή θα μπορούσαν να είναι ένας αχυρώνας, ένας στάβλος ή παρόμοιο αγροτικό περιβάλλον.

Το κίτρινο μπλουζάκι που φορούσε ο Emile όταν εξαφανίστηκε δεν έδειξε σημάδια οργανικής αποσύνθεσης και εντοπίστηκε μόνο γύρη που βρέθηκε στην περιοχή Haut-Vernon.

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το σώμα του μικρού παιδιού γδύθηκε πολύ σύντομα μετά το θάνατό του.

Στην αρχική υπόθεσή τους οι ερευνητές, εκτιμούσαν ότι η σορός πιθανότατα διατηρήθηκε σε ένα προστατευμένο, σχεδόν αποστειρωμένο περιβάλλον όπως ένας καταψύκτης πριν μετακινηθεί και βρεθεί.

Η νέα έκθεση έρχεται καθώς οι παππούδες, η θεία και ο θείος του Emile ανακρίθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα των 4 τον Μάρτιο του 2024 τέθηκε υπό κράτηση για «εκούσια ανθρωποκτονία» και «απόκρυψη πτώματος», προτού αφεθεί ελεύθερη 48 ώρες αργότερα χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Ωστόσο, η εισαγγελία της περιοχής δεν απέκλεισε την πιθανότητα οικογενειακής σχέσης. Έκτοτε τα μέλη της οικογένειας έχουν καταθέσει αστικές αγωγές για την υπόθεση.

Το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατο του Emile βάθυνε καθώς αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους ότι ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας της οικογένειας που βάφτισε τον Emile είχε «αυτοκτονήσει», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο πατέρας Claude Gilliot, 85 ετών, σύμφωνα με ισχυρισμούς, που αναφέρθηκαν σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ήρθε σε ρήξη με την οικογένεια Βεντοβίνι πριν από το θάνατό του, αφού έδωσε μια φωτογραφία του μικρού αγοριού στα μέσα ενημέρωσης.

