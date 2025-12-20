Κορσική: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απειλούσε τους περαστικούς στην καρδιά του Αιάκειου, στην Κορσική. Δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, είπε ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

Δείτε το βίντεο:

Ajaccio : un homme menaçant avec un couteau, tué par la police sur le cours Napoléon pic.twitter.com/r09nJSAebB — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) December 20, 2025

Ο 26χρονος, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα, πρόσθεσε ο εισαγγελέας επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού France 3 Viastella. «Αποκλείω σε αυτό το στάδιο μια τρομοκρατική επίθεση επειδή δεν εκτόξευσε καμία τέτοιου είδους απειλή», πρόσθεσε ο Σετ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άνδρας να προχωρά γρήγορα, πεζός, στην οδό Ναπολεόν, ενώ αστυνομικοί τον ακολουθούν με προτεταμένα όπλα. Η οδός Ναπολεόν, μια κεντρική, πολυσύχναστη αρτηρία της πόλης, έκλεισε για την κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης