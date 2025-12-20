Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι σε μπαρ στην Κορσική

Το Σάββατο, η αστυνομία στο Αζαξιό, την πρωτεύουσα του γαλλικού νησιού της Κορσικής στη Μεσόγειο Θάλασσα, πυροβόλησε έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι. Ο άνδρας δεν επέζησε, επιβεβαίωσε το γραφείο του εισαγγελέα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο δράστης πιστεύεται ότι έχει βελγικά έγγραφα.

Ο δράστης πιστεύεται ότι είναι ένας 26χρονος Βέλγος, γεννημένος στη Σενεγάλη. Ο άνδρας σκοτώθηκε από μία ή περισσότερες σφαίρες αστυνομικών. Αρχικά, η αστυνομία επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον άνδρα με ένα όπλο ηλεκτροσόκ, αλλά οι προσπάθειές τους απέτυχαν. Ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ στη συνέχεια.

Δεν φαίνεται να υπάρχουν άμεσα στοιχεία που να υποδηλώνουν τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τη γαλλική εισαγγελία.

Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε μαχαίρι μετά από έναν καβγά σε ένα μπαρ. Η αστυνομία φέρεται να παρενέβη μετά από ένα δεύτερο περιστατικό σε ένα μπαρ. Ένας αστυνομικός απειλήθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα ένας άλλος αστυνομικός να τραβήξει το όπλο του, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης. Δεν υπήρξε κανένας άλλος τραυματισμός.