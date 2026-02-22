Τουρκία: Διάσωση 80χρονης που είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε βράχους – Την έψαχναν 24 ώρες

Η Αϊσέ Σαχίν, μία γυναίκα 80 ετών που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή Σέρικ της Αττάλειας ενώ πήγαινε να βοσκήσει τα ζώα της, βρέθηκε ζωντανή έπειτα από περίπου 24 ώρες.

Η γυναίκα είχε πέσει σε ρωγμή 5 μέτρων σε βραχώδη περιοχή, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ύστερα από περίπου 1 ώρα από τη στιγμή που άρχισαν να επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία, η Αϊσέ Σαχίν απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια.

Η Αϊσέ Σαχίν είχε φύγει το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου για να βόσκησει τα μικρά ζώα της και δεν επέστρεψε το βράδυ. Ο γιος της, Μεσούτ Σαχίν, που δεν είχε νέα της, ενημέρωσε τον τοπικό κυβερνήτη. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις από την αστυνομία, την AFAD και τις ομάδες JASAT. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν τα ζώα της Αϊσέ Σαχίν, αλλά η γυναίκα δεν εντοπίστηκε, όπως μεταδίδει η Hürriyet.

Η έρευνα συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της επόμενης ημέρας. Όταν οι ομάδες άκουσαν κάποιους ήχους από το έδαφος, κατευθύνθηκαν στη βραχώδη περιοχή του Γκιολτζούκ στο Χασντούμεν, όπου ανακάλυψαν ότι η Αϊσέ Σαχίν είχε πέσει σε ρωγμή ύψους 5 μέτρων.

Η γυναίκα είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη. Οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν έπειτα από περίπου 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, όταν ρωτήθηκε αν πονούσε, η Αϊσέ Σαχίν απάντησε: «Πονάω πολύ». Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σέρικ, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα και στα δύο πόδια της.