FT: Η Ελλάδα διαμορφώνει το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης – «Στρατηγικός κόμβος για εισαγωγές LNG»

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως τονίζεται σε σημερινό (22/02) δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της χώρας στη μεταβατική περίοδο, που ήδη έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα έως την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει ότι η Ελλάδα, με την γεωγραφική της θέση και την ενίσχυση των υποδομών LNG, έχει θέσει στόχο να αναδειχθεί σε κεντρική πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Η στρατηγική αυτή έρχεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου μέχρι το 2027. Η Αθήνα αξιοποιεί τις αναβαθμισμένες υποδομές και τις ισχυρές σχέσεις με την Ουάσινγκτον για να εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Όπως επισημαίνεται, πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022, η Μόσχα προμήθευε περίπου το 40% του φυσικού αερίου στην Ένωση. Ωστόσο, έως το 2024, αυτό το ποσοστό μειώθηκε δραστικά στο 11%, με την αμερικανική παραγωγή LNG να καλύπτει το κενό, φτάνοντας στο 60% των εισαγωγών στην Ένωση.

Στο άρθρο φιλοξενούνται δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρει ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρηματοδοτεί τον επιτιθέμενο. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Αυτή η αποσύνδεση δεν θα συμβεί από μόνη της».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, το 2025, ο κ. Παπασταύρου έχει ενισχύσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως γέφυρα μεταξύ των διατλαντικών σχέσεων. Όπως είπε, «η αμερικανική ενέργεια έχει μετατραπεί σε δομικό πυλώνα της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης».

Η Ελλάδα, με τη Ρεβυθούσα να είναι το κύριο σημείο εισόδου LNG στη χώρα, καθίσταται βασικός διαμετακομιστικός κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο.

Μάλιστα, ενδεικτικό της στρατηγικής αυτής είναι ότι το LNG που εκφορτώθηκε από αμερικανικό φορτίο στον σταθμό της Ρεβυθούσας, κατευθύνεται όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Αυτή η διαδρομή, που δημιουργήθηκε μετά το 2022, συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των ενεργειακών ροών στην περιοχή.

Η Ελλάδα είχε ξεκινήσει την διαφοροποίηση των προμηθευτών φυσικού αερίου προτού ξεσπάσει η κρίση, όπως αναφέρει η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι. Ο αγωγός TAP, που ολοκληρώθηκε το 2020 και συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία μέσω Αλβανίας, προσέφερε σημαντική ενίσχυση στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και της Ένωσης, ενισχύοντας τη θέση της Αθήνας στην παγκόσμια ενεργειακή σκηνή.

Η στρατηγική της Ελλάδας, με επικέντρωση στην ενίσχυση των υποδομών, αναδεικνύει τη χώρα ως ένα βασικό κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σε μία εποχή όπου οι ενεργειακές σχέσεις διαμορφώνονται ταχύτατα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως τονίζεται.