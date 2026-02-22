Ιωάννινα: Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών παρουσία του Κώστα Τασούλα

«Η μνήμη των πεσόντων μάς υπενθυμίζει ότι ο δρόμος μας φωτίζεται από τους νεκρούς», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων

Newsbomb

Ιωάννινα: Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών παρουσία του Κώστα Τασούλα
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, έδωσε σήμερα (22/02) το «παρών» στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων για την επιμνημόσυνη δέηση και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών.

tasoylas-ioannina

Μετά την κατάθεση στεφάνου και την ολοκλήρωση της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «το σημερινό μνημείο είναι ένα σύμβολο της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης προς αυτούς τους ανθρώπους που με τη θυσία τους μας παρέδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι».

«Η μνήμη των πεσόντων μάς υπενθυμίζει ότι ο δρόμος μας φωτίζεται από τους νεκρούς και υποχρεούμαστε να δίνουμε λόγο στους αγέννητους», σημείωσε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

tasoylas-ioannina

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Κώστα Τασούλα:

«Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιωαννίνων, κύριε Δήμαρχε Δωδώνης, κύριε Βουλευτά, κύριε Αμυρά, αγαπητοί συμπατριώτες και κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σήμερα σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, αποκαλύπτοντας το μνημείο των πεσόντων συγχωριανών σας, που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Οι Ελευθεροχωρίτες είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, της σκληρής δουλειάς στα Δωδωνοχώρια, οι οποίοι όταν ήρθε το κάλεσμα της πατρίδας, το έκαναν πράξη με ανιδιοτέλεια και θυσία. Δεν υπολόγισαν τίποτα, ούτε τη ζωή τους ούτε το μέλλον τους, γιατί ήξεραν ότι το μέλλον του τόπου τους, της πατρίδας τους, ήταν σε κίνδυνο. Σήμερα, όλοι εμείς τους τιμούμε και δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ.

Το σημερινό μνημείο είναι ένα σύμβολο της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης προς αυτούς τους ανθρώπους που με τη θυσία τους μας παρέδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι. Αυτή η εκδήλωση φέρνει το χωριό κοντά, ενδυναμώνοντας τη μνήμη και την αντίσταση στον σύγχρονο κίνδυνο της λήθης.

tasoylas-ioannina

Η Βουλή των Ελλήνων, που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ανέλαβε το κόστος αυτού του έργου και το χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς αυτή η πράξη δεν αφορά μόνο εμένα προσωπικά, αλλά όλο το εθνικό μας κοινοβούλιο και τους θεσμούς του. Αυτή η πρωτοβουλία έχει τη στήριξή μας και αποδεικνύει τη συνέχιση του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου της Βουλής.

Τα αποκαλυπτήρια σήμερα έχουν μία επιπλέον σημασία. Εκτός από τα ονόματα που αναγράφονται κάτω από τη σημαία, αυτά τα αποκαλυπτήρια αποτελούν και μια επιβεβαίωση της ευθύνης μας να θυμόμαστε και να συνεχίσουμε να κινούμαστε όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Η μνήμη των πεσόντων μας υπενθυμίζει ότι ο δρόμος μας φωτίζεται από τους νεκρούς και υποχρεούμαστε να δίνουμε λόγο στους αγέννητους.

Αυτή την ευθύνη το χωριό σας την έχει αναλάβει πλήρως και σας τιμώ γι’ αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση.

Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή».

tasoylas-ioannina
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» των υδάτων ο Δήμος Σουφλίου, έσπασε το ανάχωμα στην Κορνοφωλιά

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών παρουσία Τασούλα: «Η μνήμη τους φωτίζει τον δρόμο μας»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Καρναβάλι Πάτρας 2026: Κέφι, μουσική και χρώματα από 50.000 μασκαράδες – LIVE η παρέλαση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Πάνω από έξι ώρες στο χειρουργείο για 5η φορά για να σώσει το πόδι της

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Η Ελλάδα διαμορφώνει το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης – «Στρατηγικός κόμβος για εισαγωγές LNG»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συγκλονιστική διάσωση 80χρονης που είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε βράχους – Την έψαχναν 24 ώρες

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινητικός Σλούκας - Αφιέρωσε το Κύπελλο στον Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα οι «πράσινοι» με το Κύπελλο Ελλάδας στις αποσκευές τους

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ακόμη αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

12:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό για τον βιαστή σύζυγό της: «Τον αγαπούσαν όλοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό»

11:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ασταμάτητος Γουεμπανιάμα, σερί οι Σπερς - Επεισόδια στο Χιτ-Γκρίζλις

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Απόκριες στη Νέα Φιγάλεια – LIVE εικόνα από το καρναβάλι

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί, ο άνθρωπος του Χαμενεΐ που έχει αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση εν μέσω απειλών πολέμου

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 έκτακτα περιστατικά το πρώτο διήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η γροθιά του γιατρού που συνελήφθη στη Νίκαια - Θα ξαναπάω τις επόμενες ημέρες

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Πάνω από έξι ώρες στο χειρουργείο για 5η φορά για να σώσει το πόδι της

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το πιθηκάκι έγινε... sold out: Ξεπούλησε το λούτρινο μετά τα viral βίντεο του μικρού Punch

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Καρναβάλι Πάτρας 2026: Κέφι, μουσική και χρώματα από 50.000 μασκαράδες – LIVE η παρέλαση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί, ο άνθρωπος του Χαμενεΐ που έχει αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση εν μέσω απειλών πολέμου

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης που πυροβόλησε εναντίον 4 παιδιών επειδή έκαναν φασαρία

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ