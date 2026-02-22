Ιωάννινα: Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών παρουσία του Κώστα Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, έδωσε σήμερα (22/02) το «παρών» στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων για την επιμνημόσυνη δέηση και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών.

Μετά την κατάθεση στεφάνου και την ολοκλήρωση της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «το σημερινό μνημείο είναι ένα σύμβολο της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης προς αυτούς τους ανθρώπους που με τη θυσία τους μας παρέδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι».

«Η μνήμη των πεσόντων μάς υπενθυμίζει ότι ο δρόμος μας φωτίζεται από τους νεκρούς και υποχρεούμαστε να δίνουμε λόγο στους αγέννητους», σημείωσε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Κώστα Τασούλα:

«Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιωαννίνων, κύριε Δήμαρχε Δωδώνης, κύριε Βουλευτά, κύριε Αμυρά, αγαπητοί συμπατριώτες και κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σήμερα σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, αποκαλύπτοντας το μνημείο των πεσόντων συγχωριανών σας, που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Οι Ελευθεροχωρίτες είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, της σκληρής δουλειάς στα Δωδωνοχώρια, οι οποίοι όταν ήρθε το κάλεσμα της πατρίδας, το έκαναν πράξη με ανιδιοτέλεια και θυσία. Δεν υπολόγισαν τίποτα, ούτε τη ζωή τους ούτε το μέλλον τους, γιατί ήξεραν ότι το μέλλον του τόπου τους, της πατρίδας τους, ήταν σε κίνδυνο. Σήμερα, όλοι εμείς τους τιμούμε και δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ.

Το σημερινό μνημείο είναι ένα σύμβολο της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης προς αυτούς τους ανθρώπους που με τη θυσία τους μας παρέδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι. Αυτή η εκδήλωση φέρνει το χωριό κοντά, ενδυναμώνοντας τη μνήμη και την αντίσταση στον σύγχρονο κίνδυνο της λήθης.

Η Βουλή των Ελλήνων, που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ανέλαβε το κόστος αυτού του έργου και το χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς αυτή η πράξη δεν αφορά μόνο εμένα προσωπικά, αλλά όλο το εθνικό μας κοινοβούλιο και τους θεσμούς του. Αυτή η πρωτοβουλία έχει τη στήριξή μας και αποδεικνύει τη συνέχιση του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου της Βουλής.

Τα αποκαλυπτήρια σήμερα έχουν μία επιπλέον σημασία. Εκτός από τα ονόματα που αναγράφονται κάτω από τη σημαία, αυτά τα αποκαλυπτήρια αποτελούν και μια επιβεβαίωση της ευθύνης μας να θυμόμαστε και να συνεχίσουμε να κινούμαστε όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Η μνήμη των πεσόντων μας υπενθυμίζει ότι ο δρόμος μας φωτίζεται από τους νεκρούς και υποχρεούμαστε να δίνουμε λόγο στους αγέννητους.

Αυτή την ευθύνη το χωριό σας την έχει αναλάβει πλήρως και σας τιμώ γι’ αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση.

Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή».