Καρναβάλι Πάτρας 2026: Κέφι, μουσική και χρώματα από 50.000 μασκαράδες – LIVE η παρέλαση

Με «σύμμαχο» τον καλό καιρό, παρά τους ισχυρούς ανέμους, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές με 190 πληρώματα λαμβάνουν μέρος στην εφετινή μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού.

Τα εντυπωσιακά άρματα του Δήμου Πατρέων ξεκινούν από την οδό Κορίνθου, στο ύψος της Γούναρη, «μαγνητίζοντας» τα βλέμματα και προκαλώντας… χαμό από τους παρευρισκόμενους.

Μαζί τους και τα άρματα των καρναβαλικών πληρωμάτων υπόσχονται ένα θέαμα γεμάτο εκπλήξεις και ζωντάνια, κάνοντας τη συνέχεια της παρέλασης στα δρομάκια της πόλης να φαίνεται μαγευτική.

Γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές με τρελές, ευφάνταστες, πρωτότυπες και αστείες στολές, κάνουν βόλτες στην πόλη δίνοντας τον «παλμό».

