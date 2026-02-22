Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

Η επικαιρότητα του 2026 φαίνεται πως μεταφέρθηκε αυτούσια στα φετινά καρναβάλια, με στολές εμπνευσμένες από πρόσωπα και γεγονότα που κυριάρχησαν στη δημόσια συζήτηση να γίνονται ανάρπαστες.

Από τη σκηνή της Eurovision μέχρι τις πολιτικές και θεσμικές υποθέσεις που απασχόλησαν τη χώρα, μικροί και μεγάλοι μετατρέπουν τα headlines σε αποκριάτικες μεταμφιέσεις.

Ο Akylas το «έφερε» και στα καρναβάλια

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές βρίσκεται ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, Akylas.

Με το σύνθημα «FERTO» να γίνεται viral, ο Akylas δεν έχει φέρει μόνο ρυθμό στη σκηνή της Eurovision αλλά και τάση στις Απόκριες. Το χαρακτηριστικό του outfit, με τις πορτοκαλί χνουδωτές μπότες, τα ιδιαίτερα γυαλιά και το total black - με πορτοκαλί λεπτομέρειες - σύνολο, έχει ήδη υιοθετηθεί μαζικά σε παρελάσεις και σχολικές γιορτές.

Η σκηνική του εικόνα μετατράπηκε σε trend, με πολλούς να «φέρνουν» το look του στις αποκριάτικες εμφανίσεις τους.

Ο ίδιος, μάλιστα, αναδημοσιεύει στα social media φωτογραφίες και βίντεο από όσους ντύθηκαν Akylas, γράφοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι το «FERTO» έγινε αποκριάτικη μεταμφίεση.

Ο Akyla αναδημοσιεύει στα social media μεταμφιέσεις εμπνευσμένες από το «FERTO», που έγιναν viral στις Απόκριες του 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από υπόθεση της επικαιρότητας σε αποκριάτικη θεματική

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μετατροπή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκριάτικο concept.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκριάτικη στολή, με «πρόβατα» να πρωταγωνιστούν στις φετινές μεταμφιέσεις ThessPost.gr

Σε αρκετά σχολεία αλλά και στις παρελάσεις του Καρναβαλιού, παιδιά και ενήλικες, εμφανίστηκαν ντυμένα πρόβατα, τα οποία συνοδεύονταν από χαρακτήρες που παρέπεμπαν στην υπόθεση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδες «προβάτων» χορεύουν μαζί με χαρακτήρες, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πόπη Σερμετζίδου.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» - Η ατάκα που έγινε στολή

Στις πρώτες επιλογές των καρναβαλιστών συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», με τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» να αποτελεί βασικό στοιχείο της μεταμφίεσης.

Η ατάκα έχει γίνει σήμα-κατατεθέν των χαρακτήρων που έχουν μεταμφιεστεί στον συγκεκριμένο ρόλο, οι οποίοι εμφανίζονται είτε πλαισιωμένοι από «πρόβατα» είτε με κουτιά από φραπέ στο κεφάλι, σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο πλαίσιο της αποκριάτικης θεματικής.

Η επικαιρότητα ως έμπνευση

Πολλές από τις φετινές μεταμφιέσεις βασίστηκαν στον αυτοσχεδιασμό και σε απλά, ευρηματικά υλικά, δημιουργώντας μια νέα τάση που κινείται πέρα από τις πιο κλασικές και διαχρονικές στολές των Αποκριών.

Παρέες δημιουργούν ομαδικές μεταμφιέσεις που συνδύαζουν χιούμορ και αναγνωρίσιμα στοιχεία της χρονιάς, διαμορφώνοντας έτσι μια πιο «ζωντανή» αποκριάτικη αισθητική, άμεσα συνδεδεμένη με όσα απασχολούν την κοινωνία.

