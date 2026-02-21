Πλημμύρισε χαμόγελα το Ρέθυμνο: Μικροί και μεγάλοι μάγεψαν στην παιδική παρέλαση

Με απόλυτη επιτυχία και αστείρευτο κέφι πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, η παιδική παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους του Ρεθύμνου. Οι μικροί πρωταγωνιστές της πόλης, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, πλημμύρισαν τη Λεωφόρο Κουντουριώτη, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που ξετρέλανε κατοίκους και επισκέπτες. Η φαντασία δεν είχε όρια, με τις στολές να καλύπτουν κάθε πτυχή του παραμυθένιου κόσμου, από κλασικούς ήρωες μέχρι πρωτότυπες κατασκευές.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας