Ηλεία: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Απόκριες στη Νέα Φιγάλεια – LIVE εικόνα από το καρναβάλι

Η Νέα Φιγάλεια υποδέχεται κι εφέτος τις Απόκριες με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει τη συνέχεια των τοπικών εθίμων και τον βαθύ δεσμό της κοινότητας με τη λαϊκή παράδοση.

Το 42ο Καρναβάλι Νέας Φιγαλείας αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό πολιτιστικής έκφρασης, συμμετοχής και συλλογικής μνήμης. Ομάδες και καρναβαλιστές κάθε ηλικίας έχουν «γεμίσει» τους δρόμους της πόλης με χρώμα, δημιουργικότητα και σατιρική διάθεση.

Δείτε βίντεο από το καρναβάλι:

Το 42ο Καρναβάλι Νέας Φιγαλείας διοργανώνεται από τους τοπικούς συλλόγους και φορείς, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαχάρως και στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή και την εθελοντική προσφορά των κατοίκων.