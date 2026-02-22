Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

Βελτιωμένος και κυρίως ξηρός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με περιορισμένα φαινόμενα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην επικεφαλής της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως επισημαίνει, το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα ανατολικά τμήματα της χώρας υποχωρεί σταδιακά, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιοχές οι καιρικές συνθήκες να εξελιχθούν χωρίς φαινόμενα. Εξαίρεση αποτελεί η Βόρεια Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

Για την Καθαρά Δευτέρα προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, ενώ στη Βόρεια Κρήτη οι ασθενείς βροχές θα σταματήσουν βαθμιαία. Οι βοριάδες θα ευνοήσουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, καθώς όλα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε επικράτηση ξηρού καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο καθαρή, με ήπιους βόρειους ανέμους που θα περιορίζουν την υγρασία, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για μετακινήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και εξωτερικές εργασίες.

