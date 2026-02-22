Παναθηναϊκός: Συγκινητικός Σλούκας - Αφιέρωσε το Κύπελλο στον Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

Ο Κώστας Σλούκας δεν ξέχασε τη δύσκολη προσωπική δοκιμασία που πέρασε ο Εργκίν Αταμάν λίγες ημέρες πριν από τη διοργάνωση του Final 8, αφιερώνοντάς του το τρόπαιο στη μνήμη της μητέρας του.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR έχασε την πολυαγαπημένη του μητέρα λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Κρήτη. Όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, ήταν η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του.

Παρά το βαρύ πένθος και τη συγκινησιακή φόρτιση, στάθηκε όρθιος, κράτησε χαμηλούς τόνους και οδήγησε το «τριφύλλι» σε τρεις διαδοχικές νίκες, που κατέληξαν στην κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου της ιστορίας του συλλόγου.

Μετά τον τελικό και τους πανηγυρισμούς στο παρκέ, η ομάδα συγκεντρώθηκε στα αποδυτήρια. Εκεί, ο έμπειρος προπονητής συνεχάρη τους παίκτες του για την εικόνα τους σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τονίζοντας το ομαδικό πνεύμα, τη διάθεση για αλληλοκάλυψη και τη δίψα για τη νίκη. Τους κάλεσε, μάλιστα, να συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα προς τους επόμενους στόχους.

«Συγχαρητήρια. Σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά παρουσιάσατε ένα εξαιρετικό μπάσκετ. Παίξατε εξαιρετικό μπάσκετ ως ομάδα με ομαδικά πνεύμα. Όλοι βοήθησαν ο ένας τον άλλον, όλοι ήθελαν να νικήσουν. Συγχαρητήρια. Τώρα, με αυτήν τη δύναμη θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τους επόμενους στόχους, τα επόμενα κύπελλα. Πάμε!», ήταν τα λόγια του.

Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, τον λόγο πήρε ο αρχηγός Κώστας Σλούκας. Με μια λιτή αλλά βαθιά ανθρώπινη κίνηση, γύρισε προς τον προπονητή του και του αφιέρωσε το τρόπαιο, λέγοντας πως αυτή η επιτυχία ανήκει σε εκείνον και στη μητέρα του, τιμώντας έτσι τη μνήμη της με τον πιο συμβολικό τρόπο. «Είναι αφιερωμένο σε σένα και τη μητέρα σου», ανέφερε ο διεθνής άσος.

https://www.instagram.com/reel/DVCgrD6iOqz/

