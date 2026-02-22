Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League να ξεχωρίζουν.

Στις 16:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Πανσερραϊκός τον Βόλο. Ακολουθεί στις 18:00 το ματς της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ, στις 19:00 ο αγώνας του Άρη με την Κηφισιά και το πρόγραμμα κλείνει στις 20:00 με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Οι αγώνες σε Παγκρήτιο, Λάρισα και Νέα Φιλαδέλφεια θα καλυφθούν από το Cosmote TV, ενώ αυτοί σε Σέρρες και «Κλ. Βικελίδης» από τη Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Τορίνο Serie A 2025-26 14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Σέφιλντ Γουένσντεϊ Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν - Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 15:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2 2025-2026 15:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 15:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – ΗΠΑ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μιλάνο-Κορτίνα 2026 16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ Premier League 2025/26 16:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League 2025/26 16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Μίντεν DAIKIN Bundesliga 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Νάπολι Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26 16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26 16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League by Stoiximan 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Coppa Italia 2026 Τελικός 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Τόρουν 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών 2025-26 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26 18:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άρσεναλ Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26 19:00 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Stoiximan Super League 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Πάρμα Serie A 2025-26 19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 Τελικός 20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA 2025-26 - ΚανονικήΔιάρκεια 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26 20:05 COSMOTE SPORT 2 HD PostGame ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 20:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Τέλσταρ Eredivisie 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26 22:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Τορόντο Ράπτορς NBA 2025-26 - ΚανονικήΔιάρκεια 22:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο (Τελικός) 22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο - Ρίο Άβε Liga Portugal Betclic 2025-26 23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Ντελρέι Μπιτς (Τελικός)

