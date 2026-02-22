Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (22/02).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League να ξεχωρίζουν.

Στις 16:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Πανσερραϊκός τον Βόλο. Ακολουθεί στις 18:00 το ματς της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ, στις 19:00 ο αγώνας του Άρη με την Κηφισιά και το πρόγραμμα κλείνει στις 20:00 με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Οι αγώνες σε Παγκρήτιο, Λάρισα και Νέα Φιλαδέλφεια θα καλυφθούν από το Cosmote TV, ενώ αυτοί σε Σέρρες και «Κλ. Βικελίδης» από τη Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Τζένοα – Τορίνο

Serie A 2025-26

14:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:30

Novasports 3HD

Πάντερμπορν - Χέρτα Βερολίνου

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 1HD

Χετάφε – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

Action 24

Νίκη Βόλου – Ηρακλής

Greek Super League 2 2025-2026

15:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

15:10

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καναδάς – ΗΠΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μιλάνο-Κορτίνα 2026

16:00

Novasports Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 4HD

Σάντερλαντ – Φούλαμ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 2HD

Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μαγδεμβούργο – Μίντεν

DAIKIN Bundesliga 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αταλάντα – Νάπολι

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

16:00

Novasports Prime

Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

16:30

Novasports Start

Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Λίβινγκστον – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame

ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

17:15

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Lega Basket Coppa Italia 2026

Τελικός

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

World Athletics Indoor Tour Gold 2026

Τόρουν

18:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μίλων – Ολυμπιακός

Volley League Ανδρών 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

18:10

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

18:30

Novasports Premier League

Τότεναμ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Ζανκτ Πάουλι - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

19:00

Novasports Prime

Άρης – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μίλαν – Πάρμα

Serie A 2025-26

19:30

Novasports 1HD

Θέλτα – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ACB Copa del Rey 2026

Τελικός

20:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Κλίβελαντ Καβαλίερς

NBA 2025-26 - ΚανονικήΔιάρκεια

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

20:05

COSMOTE SPORT 2 HD

PostGame

ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

20:30

Novasports 2HD

Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

21:00

Novasports Start

Φέγενορντ – Τέλσταρ

Eredivisie 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρόμα – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

22:10

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Τορόντο Ράπτορς

NBA 2025-26 - ΚανονικήΔιάρκεια

22:30

COSMOTE SPORT 8 HD

ATP 500 2026

Ρίο ντε Τζανέιρο (Τελικός)

22:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Πόρτο - Ρίο Άβε

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Ντελρέι Μπιτς (Τελικός)

