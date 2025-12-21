«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Ένας νέος –και για πολλούς άγνωστος– ιός φαίνεται να εξαπλώνεται ταχύτατα, αφήνοντας πίσω του ανθρώπους εξαντλημένους, με πονόλαιμο, πυρετό και έντονη κόπωση. Αν τις τελευταίες εβδομάδες αισθάνθηκες διαρκώς κουρασμένος ή παρουσίασες ανεξήγητα συμπτώματα, δεν αποκλείεται να έχεις ήδη νοσήσει.

Με τον καιρό να «γυρίζει» και τους χειμερινούς μήνες να ευνοούν τις λοιμώξεις, οι Βρετανοί –όπως και ο υπόλοιπος βόρειος ημισφαίριος– βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένα κρούσματα ασθενειών. Η πίεση στο NHS από τη λεγόμενη «σούπερ γρίπη» έχει αφήσει το σύστημα υγείας ευάλωτο, την ώρα που ένας ακόμη ιός κερδίζει έδαφος.

Μιλώντας στο PhillyMag, ο Έρικ Σατσίνουαλα, ιατρικός διευθυντής πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων στο Jefferson Health, αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον αδενοϊό. Είναι ένας σχετικά κοινός ιός, που κυκλοφορεί όλο τον χρόνο, αλλά εμφανίζει έξαρση τους χειμερινούς μήνες.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο αδενοϊός μοιάζει σε αρκετά σημεία με τη γρίπη ή την COVID-19, με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτό σημαίνει πως όσοι νοσούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει απλώς να ξεκουραστούν και να αφήσουν τον ιό να κάνει τον κύκλο του.

Γιατί θεωρείται επικίνδυνος

Η βασική απειλή του αδενοϊού είναι η ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται. «Είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, γιατί είναι πιο ανθεκτικός από άλλους ιούς. Το σαπούνι και τα συνηθισμένα απολυμαντικά δεν τον εξουδετερώνουν εύκολα, οπότε επιβιώνει περισσότερο στο περιβάλλον», σημειώνει ο Σατσίνουαλα.

Ο ιός εμφανίζεται συχνά σε χώρους με στενή επαφή και όχι πάντα άριστες συνθήκες υγιεινής, όπως σχολεία ή στρατώνες. Μπορεί επίσης να παραμείνει για αρκετό διάστημα σε επιφάνειες, γεγονός που δυσκολεύει τον περιορισμό του.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν καταρροή, πονόλαιμο, υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Ανάλογα με το στέλεχος –υπάρχουν περίπου 60 διαφορετικά– μπορεί να εμφανιστούν και επιπεφυκίτιδα ή διάρροια.

Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι διαχειρίσιμα, τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια. Ο γιατρός συνιστά να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με γιατρό ή νοσοκομείο, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους.

Πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα συμπτώματα συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν μέσα σε δύο ημέρες. Αν όμως μετά την τρίτη ημέρα δεν υπάρχει βελτίωση, καλό είναι να γίνει ιατρικός έλεγχος, καθώς μπορεί να υποκρύπτεται κάτι σοβαρότερο.

Παράλληλα, ο Σατσίνουαλα επισημαίνει ότι φέτος παρατηρείται έντονη αύξηση κρουσμάτων γρίπης στο βόρειο ημισφαίριο, ως αποτέλεσμα της έξαρσης που προηγήθηκε στο νότιο. Το γεγονός ότι λιγότεροι πολίτες έκαναν αντιγριπικό εμβόλιο καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του αδενοϊού, η ξεκούραση παραμένει το βασικό «όπλο». Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρακολούθηση της θερμοκρασίας του σώματος, καθώς πυρετός που αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου αποτελεί σαφή ένδειξη ότι απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση.