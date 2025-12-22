Τίτλοι τέλους για το Jim Beam: Σταματά για έναν χρόνο η παραγωγή του διάσημου μπέρμπον

Η εταιρεία που κατασκευάζει το δημοφιλές ουίσκι μπέρμπον Jim Beam θα σταματήσει την παραγωγή στις κύριες εγκαταστάσεις της στο Κεντάκι για όλο το επόμενο έτος. Το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό όσο η εταιρεία εκμεταλλεύεται «την ευκαιρία να επενδύσει σε βελτιώσεις του χώρου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Αξιολογούμε συνεχώς τα επίπεδα παραγωγής για να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη ζήτηση των καταναλωτών και πρόσφατα συναντηθήκαμε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τους όγκους παραγωγής μας για το 2026».

Οι οινοπνευματοποιοί στο Κεντάκι - διάσημοι για το μπέρμπον τους - αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, εν μέρει λόγω των εμπορικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η φίρμα ανήκει στον ιαπωνικό γίγαντα ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεχωριστού αποστακτηρίου και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τον επόμενο χρόνο. Το κέντρο επισκεπτών στο Κεντάκι παραμένει επίσης ανοιχτό.

Η Jim Beam τόνισε επίσης ότι αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το εργατικό δυναμικό της κατά τη διάρκεια της παύσης της παραγωγής και διεξάγει συνομιλίες με το συνδικάτο των εργαζομένων. Τον Οκτώβριο, ο εμπορικός φορέας του Συνδέσμου Αποσταγματοποιών του Κεντάκι (KDA) δήλωσε ότι η ποσότητα μπέρμπον σε αποθήκες σε όλη την πολιτεία άγγιζε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ένωση, τα βαρέλια μπέρμπον, τα οποία φορολογούνται από το κράτος, έχουν κοστίσει στους αποστακτήρες «το συντριπτικό» ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος. Οι Αμερικανοί οινοπνευματοποιοί αντιμετώπισαν αντίποινα για δασμούς εισαγωγής στα προϊόντα τους, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επονομαζόμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, η οποία οδήγησε τις ΗΠΑ στην επιβολή δασμών στις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο.

«Μεγάλο μέρος της επέκτασης την τελευταία δεκαετία έχει προσανατολιστεί στην παγκόσμια ανάπτυξη», δήλωσε η KDA τον Οκτώβριο, ζητώντας «ταχεία επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο». Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις αλκοόλ, με τις περισσότερες καναδικές επαρχίες να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά οινοπνευματώδη ποτά νωρίτερα μέσα στο έτος.