Λος Άντζελες: Συνελήφθη ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ επειδή επιτέθηκε σε οδηγό υπηρεσίας μετακίνησης

Ο Κιφερ Σάδερλαντ φτάνει στην 29η τελετή απονομής των Critics Choice Awards την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024, στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας, αφού επιτέθηκε σε έναν οδηγό υπηρεσίας μετακίνησης, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Σάδερλαντ επιβιβάστηκε σε ένα «όχημα πλατφόρμας μετακίνησης σε μια διασταύρωση νότια του Hollywood Hills, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό και απείλησε λεκτικά το θύμα». Ο οδηγός δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Σάδερλαντ συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων, και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Σάδερλαντ, γνωστός για ρόλους όπως αυτός του ειδικού πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη σειρά «24» του Fox και του προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά «Designated Survivor», είναι γιος του ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ και ο γιος του Κίφερ Σάδερλαντ Invision

Ο Καναδός ηθοποιός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής.

Το 2009 συνελήφθη για επίθεση, αν και η κατηγορία αποσύρθηκε αργότερα, ενώ το 2020 συνελήφθη αφού έκανε παράνομη αναστροφή στο Χόλιγουντ.