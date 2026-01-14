Το No4 Concept συνδέει τη Formula E με το DS No4
Η DS Automobiles αξιοποιεί μεθοδικά τη συμμετοχή της στη Formula E όχι μόνο ως τεχνολογικό εργαστήριο, αλλά και ως πεδίο σχεδιαστικού πειραματισμού.
Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η γαλλική μάρκα παρουσιάζει το «Taylor made N°4 Concept», ένα πρωτότυπο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον νεότερο οδηγό της ομάδας DS PENSKE, Taylor Barnard, και λειτουργεί ως βιτρίνα της σύγχρονης ταυτότητας της DS.
