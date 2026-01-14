Το No4 Concept συνδέει τη Formula E με το DS No4

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η γαλλική μάρκα παρουσιάζει το «Taylor made N°4 Concept», ένα πρωτότυπο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον νεότερο οδηγό της ομάδας DS PENSKE, Taylor Barnard, και λειτουργεί ως βιτρίνα της σύγχρονης ταυτότητας της DS.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας