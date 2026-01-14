Τραγωδία στη Σητεία: «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή» - Έτσι έγινε το δυστύχημα

Πένθος και θλίψη επικρατεί στη Σητεία για τον θάνατο του 15χρονου σε δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ερημούπολης.

Η οικογένεια του 15χρονου έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς ο 15χρονος Γιάννης που τραυματίστηκε θανάσιμα ήταν το μοναχοπαίδι της.

«Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή»

Όπως αναφέρει το patris.gr, η βραδινή βόλτα της παρέας των ανήλικων μετατράπηκε σε τραγωδία εξαιτίας - όπως όλα δείχνουν- της υπερβολικής ταχύτητας. Ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδία φέρεται να είπε: «Έτρεχα στην ευθεία, σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο». Οι αστυνομικοί υπέβαλαν άμεσα σε αλκοτέστ τον ανήλικο το οποίο ήταν αρνητικό ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί αν υπήρχε κάποια άλλη ουσία στον οργανισμό του.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με τις περιγραφές, ήταν εμφανώς σοκαρισμένος από το ατύχημα ενώ στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 15χρονου φίλου του κατέρρευσε.

Το μοιραίο όχημα που επέβαινε η παρέα των ανηλίκων ανήκε στον πατέρα του 15χρονου θύματος, το οποίο είχε πάρει χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. «Το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά αστυνομική πηγή.

Ο 16χρονος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας ακόμη ανήλικος φίλος του, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και τα κάτω άκρα. Στα πίσω καθίσματα του οχήματος επέβαιναν ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη φίλοι τους που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 16χρονος οδηγός εξαιτίας της υπερβολικής ταχύτητας έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να τουμπάρει αρκετές φορές έως ότου ακινητοποιηθεί εκτός οδοστρώματος, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.

Συγκλονισμένη η Σητεία

«Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 15 χρονών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του», δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης.

Ωστόσο πολλά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία ο δρόμος είναι καλός χωρίς επικίνδυνες στροφές και γκρεμούς.

«Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε ένα δρόμο που δεν το περιμένεις. Δεν είναι επικίνδυνος δρόμος. Δεν έχει απότομες στροφές, δεν έχει γκρεμούς, τώρα πως έγινε…» τόνισε ο κ. Ζερβάκης.

