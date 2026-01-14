Σητεία: Ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο από τον πατέρα του

Ο 15χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο καθώς χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

Σητεία: Ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο από τον πατέρα του
Θλίψη επικρατεί στη Σητεία για τον 15χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (13/1), στην περιοχή της Ερημούπολης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 16χρονος είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο από τον πατέρα του για να κάνει βόλτα μαζί με άλλους τέσσερις φίλους του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες όταν, ο 16χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου, τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη 15χρονου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους.

«Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 15 χρονών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του», δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης.

Σημειώνεται ότι έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα το γεγονός ότι στο σημείο που σημειώθηκε η τραγωδία ο δρόμος είναι καλός, χωρίς επικίνδυνες στροφές και γκρεμούς.

«Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε ένα δρόμο που δεν το περιμένεις. Δεν είναι επικίνδυνος δρόμος. Δεν έχει απότομες στροφές, δεν έχει γκρεμούς, τώρα πως έγινε…» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζερβάκης.

Η βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία

Ο 16χρονος οδηγός φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και με τους τέσσερις ακόμη φίλους του και συμμαθητές του έφυγαν από τη Σητεία και έφτασαν στην περιοχή της Ερημούπολης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 15χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο καθώς φέρεται να χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας επίσης 15χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση και τα κάτω άκρα. Ο τραυματίας διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σητείας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Άνδρες της Τροχαίας Σητείας που έχουν αναλάβει την προανάκριση θα λάβουν καταθέσεις από τα παιδιά προκειμένου να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι οι γονείς του 16χρονου οδηγού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

