Θλίψη στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης

Θλιβερή ημέρα για την οικογένεια της ΕΡΤ καθώς έφυγε από το ζωή, τα ξημερώματα (14/1) ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης.

Την είδηση του θανάτου του 49χρονου ανακοίνωσε on air η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά με λυγμούς και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Ο Δημήτρης Μητσιώνης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα στην ηλικία των 49 ετών

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Αλεξάνδρα Δουβαρά φορώντας μαύρα ρούχα και με δάκρυα στα μάτια της, είπε το δικό της αντίο στον φίλο και συνάδελφό της που υπήρξε σκηνοθέτης της στα στούντιο της ΕΡΤ για αρκετά χρόνια.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση για δεύτερη φορά στη ζωή μου, μετά τον Νίκο Γρυλάκη, να ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ», ανέφερε η Αλεξάνδρα Δουβαρά ξεσπώντας σε λυγμούς.

«Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε… με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι… υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να ‘στε όλοι καλά», συμπλήρωσε με δυσκολία η δημοσιογράφος κλείνοντας το δελτίο, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη που δεν μόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της.

Δείτε το βίντεο: