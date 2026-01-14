«Δεν ήταν ευτυχισμένη, την παρακαλούμε να δώσει σημεία ζωής», λέει φίλη της Λόρας

Συνεχίζεται το θρίλερ με κεντρικό πρόσωπο τη 16χρονη Λόρα, έξι μέρες μετά την εξαφάνιση από την Πάτρα.

Φίλη της ανήλικης κάνει έκκληση «να δώσει σημεία ζωής», ενώ, τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η Λόρα δεν ήταν ευτυχισμένη», μιλώντας στον ALPHA.

«Η Λόρα είναι ευαίσθητη, δεν ανοιγόταν πολύ. Δυσκολευόταν με τη νέα της ζωή εδώ, στην Πάτρα. Τον τελευταίο καιρό, έδειχνε να τη βασανίζει κάτι», αναφέρει αρχικά. Σε ερώτηση εάν είχε καλή σχέση με τους γονείς της, η φίλη της Λόρας είπε: «Ο μπαμπάς της ήταν αυστηρός. Μία μέρα που ήταν να πάμε κάπου, είχα ακούσει να λέει “πρέπει να γυρίσω σπίτι”. Δύσκολα ανοιγόταν και θα μοιραζόταν κάποιου είδους πρόβλημα».

«Ίσως καταπιεζόταν. Την παρακαλάω να δώσει σημεία ζωής. Την αγαπώ πολύ, είναι πολύ καλή ψυχή», προσθέτει η φίλη της 16χρονης.

Διαβάστε επίσης