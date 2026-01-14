Άγνωστοι βανδάλισαν άγαλμα του «Προμηθέα» στο Πεδίον του Άρεως

Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου το άγαλμα του Προμηθέα στο Πεδίον του Άρεως. Οι δράστες έγραψαν με μαύρο σπρέι τη βάση του αγάλματος, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν γράψει κάτι διακριτό ή συγκεκριμένο, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ

Το άγαλμα του Προμηθέα είναι το πιο πρόσφατο άγαλμα που κοσμούσε την Αθήνα και εγκαινιάστηκε μόλις 3 μήνες πριν, στις 12 Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι αφιερωμένο στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και απεικονίζει τον Προμηθέα γνωστό ως σύμβολο δύναμης, θυσίας και προόδου, σε πρότυπο δημιουργού και ανθρώπου της παραγωγής. Πρόκειται για δωρεά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Για το συμβάν το Επιμελητήριο Αθηνών έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.