Το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Λιάγκα: «Πήγα σε γιατρό - Δεν με βλέπω καλά...»

Μια περιπέτεια υγείας φαίνεται πως αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Λιάγκας καθώς πριν από λίγες ημέρες απουσίασε από την παρουσίαση του «Πρωινού», ενώ σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου ο παρουσιαστής ανέφερε πως επισκέφτηκε έναν γιατρό ο οποίος του είπε κάποια πράγματα που δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για το μέλλον του.

«Η ζημιά του χτυπήματος μέρα με την μέρα γίνεται καλύτερα. Επειδή όμως εγώ έχω μια στραβή σπονδυλική στήλη και μια έντονη σκολίωση από μικρός, όλο αυτό το πράγμα με το χτύπημα μου δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα. Κάτι πιέστηκε, δεν ξέρω τι και όταν περπατάω παραπάνω από 10-15 βήματα, το αριστερό μου μέρος και το αριστερό μου πόδι, μουδιάζει και δεν έχει καθόλου δύναμη», εξήγησε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δυστυχώς τραβάω μεγάλο ζόρι και δεν ξέρω πως θα... άστα να πάνε. Και πήγα και σε έναν γιατρό χθες που μου είπε κάποια πράγματα για το μέλλον που δεν είναι και πολύ ευοίωνα, τέλος πάντων. Άμα δεν βρω λύση δεν με βλέπω καλά».

