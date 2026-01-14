Reuters: Το προσωπικό καλείται να εγκαταλείψει την αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

Φόβους για μία επικείμενη επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί η εντολή μερικής εκκένωσης της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στο Κατάρ

Reuters: Το προσωπικό καλείται να εγκαταλείψει την αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

Aμερικανοί στρατιώτες στη βάση Al Udeid στο Κατάρ

U.S. Air Force
Ορισμένα μέλη προσωπικού δέχθηκαν οδηγίες να εγκαταλείψουν την αεροπορική βάση al Udeid των ΗΠΑ στο Κατάρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σε μία εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια για επικείμενο αμερικανικό χτύπημα στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ αποφάσισε να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της ενέργειας παραμένουν ασαφή, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις στο Ιράν εν τω μεταξύ ανήλθε σε σχεδόν 2.600, ανέφερε μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς επιδιώκει να καταστείλει τις διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εξουσια του από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο, ορισμένα μέλη του προσωπικού μετακινήθηκαν από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από το FlightRadar24, έδειξαν εν τω μεταξύ αύξηση της επιχειρησιακής δραστηριότητας στην αεροπορική βάση Al Udeid, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η βάση βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ, φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες και είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, με διάδρομο μήκους 4.500 μέτρων ικανό να φιλοξενήσει μεγάλα στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως βομβαρδιστικά B-52 και μεταγωγικά αεροσκάφη.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μ.Ανατολή

Οι ΗΠΑ διατηρούν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων ναυτικών μέσων και μόνιμων και προσωρινών βάσεων σε τουλάχιστον 19 τοποθεσίες στην περιοχή.Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ εξετάζει εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να παρέμβουν στο Ιράν, όπου λαμβάνουν χώρα οι πιο έντονες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες και ταραχές εδώ και χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, η χώρα έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο, με το διαδίκτυο να έχει διακοπεί για σχεδόν 100 ώρες και το καθεστώς να προχωρά σε άγρια καταστολή των διαδηλώσεων. Ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φτάσει τους 2.571, ανακοίνωσε σήμερα (14/1) η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ

Το Ιράν προειδοποίησε για επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».«Η Τεχεράνη έχει πει στις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ιράν - διαδηλώσεις

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχαν ανασταλεί, αντανακλώντας τις αυξανόμενες εντάσεις. Μια δεύτερη ισραηλινή πηγή, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε αργά την Τρίτη για τις πιθανότητες κατάρρευσης του καθεστώτος ή επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, έναν άσπονδο εχθρό με τον οποίο το Ισραήλ πολέμησε σε 12ήμερο πόλεμο πέρυσι.

Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, ο Τραμπ υποσχέθηκε «πολύ ισχυρή δράση» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε. Επίσης, κάλεσε τους Ιρανούς την Τρίτη να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να καταλάβουν τους θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, και του Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ - το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Αλ Ουντέιντ πέρυσι σε αντίποινα για τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Η Τεχεράνη διατηρεί επαφές με Τουρκία, ΗΑΕ και Κατάρ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ και ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί μίλησε με τους ομολόγους του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Αμπάς Αραγκτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Aμπάς Αραγκτσί

AP

Οι χώρες είναι όλες σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ο Αραγκτσί δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, ότι «έχει επικρατήσει ηρεμία» και ότι οι Ιρανοί είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την ασφάλειά τους από οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές, αποδίδοντας τη βία σε άτομα που αποκαλούν τρομοκράτες και έχουν επιτεθεί στις δυνάμεις ασφαλείας, σε τζαμιά και σε δημόσια περιουσία.

