«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η ιστορία του «Γιάννη» ζωντανεύει ξανά για δεύτερη χρονιά, στον ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Η τρυφερή και συνάμα σκληρή ιστορία του «Γιάννη» ζωντανεύει ξανά για δεύτερη χρονιά, στον ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης από τις 26 Ιανουαρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λιαρόπουλου.

Το έργο- που συγκίνησε πέρυσι το αθηναϊκό κοινό- γράφτηκε από την Ευαγγελία Γατσωτή και προέκυψε από αποδελτιώσεις πραγματικών συνεντεύξεων, οι οποίες αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία μίας πρωτότυπης δραματουργίας. Στόχος της είναι να επαναπροσδιορίσει την πρόσληψη της αθέατης τοπικής μικροϊστορίας με όχημα τη μυθοπλασία.

Το έργο

Ένας λαογράφος και μια νεαρή γυναίκα αγκυροβολούν ένα ζεστό καταμεσήμερο στο λιμάνι ενός νησιού με rooms to let, με την ελπίδα να μαζέψουν ζουμερούς καρπούς από τα εύφορα λιβάδια της λαϊκής παράδοσης. Οι δυο τους, ξεκινούν τη φολκλορική τους αναζήτηση, παίρνοντας συνεντεύξεις απ’ τον ντόπιο πληθυσμό. Οι αφηγήσεις, ωστόσο, που έρχονται στο φως, ανατρέπουν εντελώς την εικόνα του καλοσυνάτου ροδαλού χωρικού, όπως εκείνοι την έχουν στο μυαλό τους. Ακολουθώντας τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, οι πρωταγωνιστές μας βουτούν σε μία σπείρα γεγονότων από τον κόσμο της σιωπής και της συνενοχής, η οποία θα τους στροβιλίσει βασανιστικά ως το τελικό σημείο της κάθαρσης.

Η παράσταση επιδιώκει να τραβήξει στο φως την πραγματική ιστορία ενός παιδιού που η συλλογική μνήμη του τόπου του θέλησε να τον σβήσει απ’ τα κιτάπια της.

Οι ηθοποιοί: Φίλιππος Κοντογιώργης, Θανάσης Λυσανδρόπουλος, Σταύρια Νικολάου και Γρηγόρης Πανταζής, εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους του έργου, δίνοντας την αίσθηση ότι βιώνουν όλα τα γεγονότα της ζωής τους στις τέσσερις γωνίες μιας αυλής ενός αγροτικού σπιτιού.

Το έργο «Ο Γιάννης το βούδι», κυκλοφορεί μαζί με άλλα τρία σύγχρονα νεοελληνικά έργα, από τις εκδόσεις Άπαρσις.

Σημείωμα συγγραφέα

«Αναμοχλεύοντας αυτή την ιστορία, συνυπάρχουν μέσα μου η χαρά του ανακαλυπτή, με την ενοχή του τυμβωρύχου. Με λυτρώνει και με ανακουφίζει τελικά, η αίσθηση της εκπλήρωσης ενός καθήκοντος απέναντι στην αναστήλωση της μνήμης ενός ανθρώπου».

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Δούλεψα με στόχο να ακουστεί, όσο το δυνατόν πιο καθαρά, η ιστορία. Δεν σκηνοθέτησα ένα έργο εποχής, αλλά μία αληθινή ιστορία που μιλάει διαρκώς σε ενεστώτα χρόνο για το σήμερα. Με απασχόλησε πολύ: το πώς ερωτεύονται, πώς πληγώνονται, πώς εκφράζονται, πώς σκέφτονται όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, χωρίς να έχουν τις μιντιακές αναφορές που έχει ένας άνθρωπος του εικοστού πρώτου αιώνα. Το έργο αυτό, το θεωρώ το πιο σημαντικό κείμενο που έχω φέρει, ως τώρα, στη σκηνή και είμαι πολύ τυχερός και ευγνώμων που η Ευαγγελία μου εμπιστεύτηκε αυτό το κείμενο, το έργο της».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο/Σύλληψη: Ευαγγελία Γατσωτή

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λιαρόπουλος

Σκηνογράφοι: Αλκυόνη Δίβαρη, Λία Μαντούβαλου

Ενδυματολόγος: Αρχοντούλα Τσατσουλάκη

Μουσικός επί σκηνής: Hydrama

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη & παραγωγής: Άνθια Μουστάκα-Κολυβά

Φωτογραφίες- Trailer -εικαστικό αφίσας: Daniel Voreakos

Επικαιροποίηση αφίσας: Χρήστος Λέντζαρης

Εταιρεία παραγωγής: Ison Theatrical Projects

ΠΑΙΖΟΥΝ:

Φίλιππος Κοντογιώργης, Θανάσης Λυσανδρόπουλος, Σταύρια Νικολάου, Γρηγόρης Πανταζής

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Δευτέρα - Τρίτη 20:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

€15, €12 (φοιτητικό, μαθητικό, πολυτέκνων, ΑΜΕΑ, άνω των 65, άνεργων, σπουδαστών δραματικών σχολών)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

https://www.ticketservices.gr/event/mcf-o-giannis-to-voudi-2026/?lang=el

TRAILER:

