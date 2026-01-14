Ο Δήμας θα ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR

Την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργου Σαουνάτσου, αναμένεται να ζητήσει εντός της ημέρας ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Αφορμή για το αίτημα παραίτησης είναι το πολύωρο μπλακ άουτ που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας και είχε ως αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να καθηλωθούν στο έδαφος καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός είχε προαναγγείλει την αναζήτηση ευθυνών της ΥΠΑ για το συμβάν πριν το πόρισμα καταπέλτη της επιτροπής για την κατάρρευση του FIR Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί η παραίτηση εντός της ημέρας με τα καθήκοντα του κ. Σαουνάτσου να τα αναλαμβάνει ένας από τους υποδιοικητές της ΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, είχε αναλάβει τη θέση τον Μάρτιο του 2024 με πενταετή θητεία, όντας υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας πτήσεων, εκσυγχρονισμού συστημάτων και ανάπτυξης αεροδρομίων.

