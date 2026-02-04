Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
Το δίπλωμα του νεαρού είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία Χανίων εξαιτίας προηγούμενης παράβασης
Στην σύλληψη ενός 20χρονου οδηγού προχώρησε το τμήμα Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στα Χανιά, καθώς ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της, το δίπλωμα του 20χρονου οδηγού του είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία εξαιτίας προηγούμενης παράβασης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
«Συνελήφθη χθες (03.02.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης , 20χρονος ημεδαπός διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.
Το όχημα ακινητοποιήθηκε. Προανάκριση ενεργείται από τον Α΄ Σταθμό Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης».