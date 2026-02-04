Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Το δίπλωμα του νεαρού είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία Χανίων εξαιτίας προηγούμενης παράβασης

Newsbomb

Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην σύλληψη ενός 20χρονου οδηγού προχώρησε το τμήμα Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στα Χανιά, καθώς ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της, το δίπλωμα του 20χρονου οδηγού του είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία εξαιτίας προηγούμενης παράβασης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη χθες (03.02.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης , 20χρονος ημεδαπός διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε. Προανάκριση ενεργείται από τον Α΄ Σταθμό Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Λακαφώσης: Με εύφλεκτο υλικό «ντυμένα» τα καθίσματα στο βαγόνι Β2

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Τοιχογραφία σε εκκλησία δείχνει την Τζόρτζια Μελόνι ως... άγγελο!

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: O ακήρυχτος πόλεμος του Αιγαίου και τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: «Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές είναι εχθροί της χώρας»

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ: Στα 720 εκατ. ευρώ η «λεία» από εικονικά τιμολόγια το 2025 – Στο στόχαστρο 147 επιχειρήσεις

12:06WHAT THE FACT

Η ιστορία του Όλιβερ: Ο χιμπαντζής που θα έλυνε τον εξελικτικό γρίφο και το τραγικό τέλος του

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

KKE για Χίο: «Κρίκος σε μία αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Αξιοθαύμαστη η νέα κυβίστηση Ανδρουλάκη, επενδύει στη διαστρέβλωση της αλήθειας»

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 500 ευρώ χορηγεί ο δήμος Μεσολογγίου σε γιατρούς

11:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «MasterChef» δίνει άλλη γεύση στη βραδινή ζώνη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και Johnson & Johnson ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γορτυνία: Νεκρός 67χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Μπίζνα η λαθροδιακίνηση - Θανατική ποινή για τους διακινητές»

11:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τη ζωή του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ξέσπασμα Μπακς κόντρα στους Μπουλς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στη Χίο: «Η χώρα μας ελέγχεται διεθνώς για ηθική απαξία προς τα ανθρώπινα δικαιώματα»

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ