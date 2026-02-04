Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Στην σύλληψη ενός 20χρονου οδηγού προχώρησε το τμήμα Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στα Χανιά, καθώς ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της, το δίπλωμα του 20χρονου οδηγού του είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία εξαιτίας προηγούμενης παράβασης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη χθες (03.02.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης , 20χρονος ημεδαπός διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε. Προανάκριση ενεργείται από τον Α΄ Σταθμό Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης».

