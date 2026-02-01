Χανιά: Στο νοσοκομείο άνδρας που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα της Κυριακής (1/2) γύρω στις 5:00 ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Χανίων, όπου είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και την ώρα της αποχώρησής του φέρεται να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε από ύψος σχεδόν 5 μέτρων.

Στο σημείο για παροχή βοήθειας κλήθηκε τόσο η Πυροσβεστική όσο και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

