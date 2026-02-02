Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Φωτογραφίες
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Χανιά
Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους και τους περαστικούς της οδού Ελευθερίας στα Χανιά η πτώση μέρους μπαλκονιού πάνω σε αυτοκίνητο, νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 02 Φεβρουαρίου.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, μικρά κομμάτια από μπετόν έπεσαν πάνω στην οροφή του σταθμευμένου οχήματος, χωρίς ευτυχώς να προκύψει κάποιος τραυματισμός.
Το μπαλκόνι έχει εμφανείς φθορές που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία για την διευθέτηση του συμβάντος.
