Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

Ανοίγει την Τετάρτη (04/02) η αυλαία των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με… φόντο τον τελικό.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Αναμφίβολα, η προσοχή στρέφεται στη Λεωφόρο, η οποία θα φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μ’ έντονο άρωμα… Europa League. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στα Play Off της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βικτόρια Πλζεν και τη Θέλτα αντίστοιχα στις 19 και 26 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, διαθέτουν πλούσια κοινή ιστορία στο Κύπελλο, με πιο πρόσφατη συνάντησή τους το 2024, όταν οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη φετινή Super League, οι δύο μονομάχοι εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους, παίρνοντας από μία νίκη. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στη Λεωφόρο στις 9 Νοεμβρίου, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε με 2-0 στην Τούμπα στις 21 Δεκεμβρίου. Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από το εμφατικό 4-1 επί του Πανσερραϊκού και μετρούν οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια τους, με μοναδική ήττα αυτή από τη Λιόν στη Γαλλία. Από την άλλη, το «τριφύλλι» έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών ισοπαλιών, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Κηφισιάς, με την ψυχολογία να ανεβαίνει ενόψει της συνέχειας.

Το πρόγραμμα ανοίγει στο Ηράκλειο όπου κοντράρονται δύο από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες των τελευταίων εβδομάδων. Ο ΟΦΗ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για δεύτερη διαδοχική παρουσία σε τελικό Κυπέλλου, την ώρα που ο Λεβαδειακός ονειρεύεται την πρώτη του συμμετοχή σε καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης. Οι Κρητικοί, μετά την απώλεια του Super Cup από τον Ολυμπιακό στην παράταση, έχουν ανεβάσει στροφές, μετρώντας πέντε νίκες στα έξι παιχνίδια τους μέσα στο 2026. Πιο πρόσφατο αποτέλεσμα, το 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, που τους έφερε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Ακόμη καλύτερη πορεία καταγράφει ο Λεβαδειακός, ο οποίος βρίσκεται στην τέταρτη θέση και παραμένει αήττητος εδώ και εννέα παιχνίδια σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο (7 νίκες, 2 ισοπαλίες). Τελευταία του ήττα ήταν το 3-2 από τον ΠΑΟΚ στις 30 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δεν έχει ηττηθεί από τον ΟΦΗ, ανεξαρτήτως έδρας, από τις 14 Νοεμβρίου 2022, αν και φέτος οι «πράσινοι» είχαν επιβληθεί με εμφατικό 4-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης», σε ένα ματς που οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν με εννέα παίκτες.

Υπενθυμίζεται ότι στους ημιτελικούς δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας μετά τα δύο παιχνίδια, ακολουθεί ημίωρη παράταση και, εφόσον χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

  • 17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
  • 20:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

  • 17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ
  • 20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

