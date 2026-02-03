ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι

Στην ΑΕΚ ήταν έξαλλοι με τον ρέφερι Μάκελι κι τον VARίστας Ντιέπερνικ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να είναι πολύ εκνευρισμένος και να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο της «Allwyn Arena».

Για όσα έγιναν εκεί ακούστηκαν πολλά, με ένα εξ αυτών να κάνει λόγο για επίθεση του ισχυρού άντρα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αυτό δεν συνέβη ποτέ κι αποδεικνύεται από τις κάμερες που κατέγραψαν τα πάντα. Γι' αυτό τον λόγο, άλλωστε, κι ο Ηλιόπουλος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μηνύσεις.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε μόνο στον προπονητή του Ολυμπιακού ότι: «δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά όσα έγιναν απόψε ήταν ντροπή. Τα έχω με την ντροπή του Ελληνικού Ποδοσφαίρου».

