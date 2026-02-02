ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Μάκελι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως υπέπεσε σε 21 σοβαρά λάθη εναντίον της ομάδας τους.

Λίγο αργότερα ανέβασε βίντεο με αυτά τα λάθη, αναφέροντας: «Η σφαγή της ΑΕΚ με 21 χτυπήματα - Το «μακελειό» από ... τον Μάκελι με κάθε λεπτομέρεια», ενώ προσθέτει:

«Όπως προαναγγέλθηκε στην από 19.33' σήμερα ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της, παραθέτουμε βίντεο με τις 21 συνολικά σοβαρές λάθος διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα το πέναλτι - εφεύρεση που της στέρησε την καθαρή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό».

Δείτε το βίντεο:

