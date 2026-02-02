ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)

Ο Μάκελι κι ο VARίστας Ντιέπερινκ κατάφεραν να… κλέψουν την παράσταση από τους ποδοσφαιριστές σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι με τα όλα του.

Οι δυο τους συζήτησαν για αρκετή ώρα και τελικά αποφάσισαν ότι υπήρχε παράβαση, υποδεικνύοντας πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ταρέμι για το τελικό 1-1.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε ότι: «έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας», ενώ στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε και του τι του είπε ο διαιτητής του ντέρμπι, για τον έλεγχο που γινόταν στην τελευταία φάση.

«Κάποια στιγμή στα λεπτά που ήλεγξε στο VAR ρωτήσαμε και η απάντηση ήταν για χέρι. Τελικά τα έψαξαν όλα, κάτι βρήκαν, δεν υπήρχε τίποτα ουσιαστικά. Υπάρχει αίσθημα απογοήτευσης και οργής», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς:

Διαβάστε επίσης