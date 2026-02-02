ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξαλλος με τη διαιτησία του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, ενώ έδωσε υπόσχεση ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να μάχεται – Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Βαγγέλης Πάτας

INTIME NEWS
Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι νιώθει αηδία που του προκαλεί εμετό τα όσα συνέβησαν. Στη συνέχεια, έδωσε την υπόσχεση ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει να πολεμά.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας για την ατμόσφαιρα. Τρία πράγματα. Πρώτον η κόκκινη κάρτα στο χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα. Έπειτα στην ευκαιρία που είχαμε μετά το γκολ με το δοκάρι του Πινέδα. Και τρίτον αυτά που συνέβησαν στα τελευταία λεπτά που ήταν οτιδήποτε άλλο πέρα από πέναλτι. Έχουμε ένα συναίσθημα αηδίας που μας προκαλεί εμετό. Συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Δηλώσαμε παρόντες. Ντέρμπι όπως το αποψινό θα υπάρχουν κι άλλα. Εμείς θα είμαστε παρόντες για να δηλώσουμε την παρουσία μας. Κάποια στιγμή στα λεπτά που ήλεγξε στο VAR ρωτήσαμε και η απάντηση ήταν για χέρι. Τελικά τα έψαξαν όλα, κάτι βρήκαν, δεν υπήρχε τίποτα ουσιαστικά. Υπάρχει αίσθημα απογοήτευσης και οργής».

Για το αν είναι ευχαριστημένος από τη διαχείριση μετά το 1-0: «Δεν υπάρχει νόημα να αναλύσουμε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Σας επεσήμανα τρία σημεία. Παίζαμε απέναντι στον Ολυμπιακό που νίκησε Λεβερκούζεν και Άγιαξ. Τέτοια ντέρμπι κρίνονται στις μικρές λεπτομέρειες. Σας ανέφερα τα τρία σημεία που είναι αρκετά για να κρίνουν την αναμέτρηση. Στα πρώτα 20 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί, στο τελευταίο 25λεπτο του πρώτου μέρους δεν ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε καλά, το γήπεδο εξερράγη με το γκολ του Βάργκα κι αν είχαμε σκοράρει το δεύτερο τέρμα ίσως να τελείωνε το ματς. Αισθάνομαι ανόητος όμως για όσα έγιναν. Είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει ένα άσχημο συναίσθημα. Έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα από τη Σερβία που λένε ληστεία και ντροπή. Αυτό. Η δουλειά μας είναι να μην βάλουμε τα κλάματα. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Ό,τι συνέβη δεν έγινε για πρώτη φορά και ίσως ούτε είναι και η τελευταία».

Για το αν αυτές οι διαιτησίες κάνουν δύσκολο το δικό του έργο και της διοίκησης της ΑΕΚ: «Αυτό που έχει την ομορφιά είναι η διαδικασία, η μάχη ότι θα είμαστε παρόντες. Είναι πιο δύσκολο αλλά αυτή είναι η γοητεία του να πολεμάς όντας ευθύς και ντόμπρος. Αν τα καταφέρεις νιώθεις ωραίο, μπορεί και να μην τα καταφέρεις, αλλά έχεις αγωνιστεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Να κλείσω με αυτό που είχα αναφέρει πριν το ματς. Συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στη Ρουμανία και στον ΠΑΟΚ γιατί η ανθρώπινη ζωή έρχεται πρώτη».

