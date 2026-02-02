ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

Επεισοδιακά εξελίχθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και συγκεκριμένα στο 90'+10', ο Ολυμπιακός έκανε μια τελευταία επίθεση στην προσπάθειά του να ισοφαρίσει το γκολ που είχε πετύχει νωρίτερα ο Βάργκα.

Σε μία φάση που μελετήθηκε μέσω VAR για αρκετή ώρα, τελικά κέρδισε πέναλτι με την υπόδειξη του Ολλανδού διαιτητή, Μάκελι. Ο Μέχντι Ταρέμι δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και έκανε το 1-1 με την εκπνοή.

Έξαλλοι στην ΑΕΚ με τη διαιτησία

Μια απόφαση που ήταν η αιτία για να ξεκινήσει ένα «τρίτο ημίχρονο» γεμάτο ένταση και καταγγελίες.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση και αφού είχε λογομαχία με τους διαιτητές και με τον αντιπρόεδρο των «ερυθρολεύκων», Κώστα Καράπαπα, προέβη σε δηλώσεις.

«Θα ήθελα να μου πείτε, τι είδατε...», απευθύνθηκε στον ρεπόρτερ που έπαιρνε την συνέντευξη για το κανάλι της Cosmote TV. «Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις είδατε; 8/10 δε τα σφύριξε; Βλέπετε μαϊμού πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα ήταν μια σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επειδή δεν είμαστε Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς ή Αφρική και επειδή υπάρχουν νόμοι, πλέον τον νόμο θα έχει ο Εισαγγελέας».

«Αυτό είναι κατάντια», είπε και συνέχισε. «Κάποιοι γελάνε, μην γελάνε όμως για πολύ. Μέχρι σήμερα τους έχω δείξει ότι όταν λέω κάτι γίνεται. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Θα τα δει όλα ο Εισαγγελέας, θα βρει την άκρη, θα βρει όλο το παρασκήνιο του. Όσα χρειάζεται. Σήμερα, βάλανε νοητά τη "βόμβα" μπροστά στα πόδια τους. Σκάψανε το λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».

Η αναφορά του Ηλιόπουλου για τις φάσεις, πέρα από το πέναλτι, είχε να κάνει με τον τσακωμό του Ντάνιελ Ποντένσε με τον Λάζαρο Ρότα, τον οποίο σχολίασε και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Οι καταγγελίες του Ολυμπιακού για τον Μάριο Ηλιόπουλο

Μετά από όλα αυτά ήρθε και η απάντηση του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες κατήγγειλαν αρχικά πως ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ στη συνέχεια υποστήριξαν πως «ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, το ίδιο και στα αποδυτήρια».

Από την πλευρά του ο Κώστας Καραπαπάς ανέφερε: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι. Σε ένα παιχνίδι που έχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός, διότι το πρώτο γκολ της ΑΕΚ προέρχεται από φάση καθαρό οφσάιντ, παίρνει καθαρότατο πέναλτι. Αυτό που είδαμε δεν το έχουμε ξαναδεί ήταν far west. Ήταν τουλάχιστον 30 άτομα στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις, ρωτούσαμε τους αξιωματούχους ποιοι ήταν να μας ενημερώσουν. Στη συνέχεια είδαμε την εισβολή του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, ο οποίος έφτασε μέχρι τον διαιτητή, εξυβρίζοντας, απειλώντας σε έξαλλη κατάσταση».

Και στη συνέχεια εστίασε στον Μάριο Ηλιόπουλο: «Είμαστε Ολυμπιακός, έχουμε μεγαλώσει στις γειτονίες του Πειραιά, δεν ανεχόμαστε από κανέναν να μας μιλάει έτσι και να κάνει το σόου στο όνομα της ομάδας μου. Το γεγονός ότι αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει δώσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Γιατί απηύθυνε προσωπικές απειλές», είπε ο Κώστας Καράπαπας, πριν καταλήξει πως «Ωραία τα ποιήματα και τα ευ αγωνίζεσαι, θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θα ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, όλη αυτή την πρόκληση και όλο αυτό το σόου. Ήταν μία χυδαία συμπεριφορά που δεν έχει ξαναγίνει όμοια της στα χρόνια που ερχόμαστε εδώ».

Η απάντηση της ΑΕΚ

Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε με τη σειρά της η ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία υποστήριξε: «Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή, ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00.10. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλων και ο καταγγέλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοι που καταγγέλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι... Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών... Εξ' ιδίων κρίνουν τα αλλότρια».

Και μετά από όλο αυτό το χάος είναι δεδομένο πως το ντέρμπι θα «συνεχιστεί» και τις επόμενες ημέρες...